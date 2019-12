La Roma di scena al Franchi per l’ultima dell’anno

Roma – Ultima partita del 2019 per la Roma, che stasera affronterà la Fiorentina al Franchi in una partita da non sottovalutare. La squadra di Fonseca ha bisogno dei tre punti per mantenere il quarto posto e accorciare in classifica sulla Lazio, impegnata in Supercoppa, mentre l’undici di Montella vuole tornare a vincere tra le mura amiche ben due mesi dopo l’ultima volta. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque per i giallorossi, un solo punto per i viola.

In porta Pau Lopez, recupera Smalling

Fonseca recupera Chris Smalling dopo l’infortunio al ginocchio patito dieci giorni fa, con l’inglese che si candida prepotentemente per una maglia da titolare. Per quanto riguarda la formazione, in porta agirà Pau Lopez, perfettamente ristabilito dopo il piccolo problema muscolare di due settimane fa. La linea difensiva davanti allo spagnolo dovrebbe essere composta a destra da Florenzi, in vantaggio su Spinazzola viste le ultime buone prestazioni, Mancini e Smalling al centro, con il primo al rientro dalla squalifica e il secondo appunto dall’infortunio, e da Kolarov a destra.

Mediana confermata

A centrocampo agirà la solita coppia composta da Amadou Diawara e Jordan Veretout. I due, confermatissimi anche a causa dell’assenza del lungodegente Cristante, nelle ultime partite hanno trovato un’intesa sempre crescente, con il guineano a fare da equilibratore in mezzo al campo e il francese a recuperare palloni e a far ripartire l’azione. Unica eccezione l’opaca prestazione fornita a Verona venti giorni fa.

Sulla trequarti ballottaggio Perotti-Mkhitaryan

La batteria dei trequartisti vede pochi dubbi e molte certezze. A destra agirà con tutta probabilità Zaniolo, che nella posizione da esterno affibbiatagli da Fonseca sta trovando una grande continuità di prestazione. Incursore centrale sarà Lorenzo Pellegrini, fresco del primo goal in campionato contro la Spal e autore fin qui di 12 assist. Ballottaggio Perotti-Mkhitaryan per l’out mancino, ma l’argentino al momento sembra in vantaggio visto il buon momento di forma.

In avanti Dzeko, ancora panchina per Kalinic

Il terminale offensivo dell’undici giallorosso sarà anche stavolta Edin Dzeko, che nonostante le 33 primavere continua a caricarsi la squadra sulle spalle in ogni partita. L’ex di turno Nikola Kalinic, che sembra ad un passo dalla bocciatura definitiva, si accomoderà molto probabilmente in panchina. Difficile immaginare anche un suo impiego a partita in corso, con Fonseca che gli sta preferendo Mkhitaryan.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Nella Fiorentina indisponibili Ribery e Chiesa

La viola dovrebbe scendere in campo con una difesa a tre e un folto centrocampo, per provare a limitare il gioco dei capitolini. In porta troverà spazio Dragowski, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Milenkovic, Pezzella, quest’estate accostato spesso alla Roma, e Caceres. Nella zona centrale del campo dovrebbero agire Pulgar, Badelj e Castrovilli, vero oggetto di mercato, mentre gli esterni potrebbero essere a destra Lirola e a sinistra l’ex Inter Dalbert. Il tandem d’attacco sarà composto da Boateng e Vlahovic, autore del goal del pareggio contro l’Inter. Indisponibili sia Ribery, per il decorso post operatorio della caviglia, e Chiesa, a causa dei molteplici colpi subiti contro i nerazzurri domenica scorsa.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

Andrea Trupiano