La Roma la ribalta nel finale, Salernitana battuta 2-1

Roma – Dopo la beffarda sconfitta arrivata giovedì sera sul gelido campo del Bodo Glimt, la Roma è chiamata non solo a reagire ma anche a rispondere alla vittoria della Lazio e a sfruttare la sconfitta dell’Atalanta. Oltre 64.000 spettatori all’Olimpico per il match contro la Salernitana, avversario contro cui Mourinho decide di effettuare un leggero turnover lasciano in panchina Mancini, Zalewski e Zaniolo.

Roma compassata e in svantaggio, ma quanti errori dell’arbitro

Parte subito forte il match, con entrambe le squadre che si allungano fin dai primi minuti nel tentativo di sfondare la linea difensiva avversaria. La Roma ci prova con un paio di filtranti di Oliveira per Mkhitaryan e dello stesso Mkhitaryan per Felix, ma Sepe fa buona guardia, risponde la Salernitana con una buona conclusione di Ederson respinta da Rui Patricio. Al 22′ episodio inaspettato, quando una punizione dai venti metri viene messa in rete da Radovanovic con la complicità della barriera romanista. Reazione timida dei padroni di casa, i quali non riescono a creare grossi pericoli alla porta avversaria. Diversi però gli episodi controversi: il primo è un possibile rigore per la Salernitana a seguito di un contatto fortuito tra Ibanez e Djuric a palla lontana, il secondo è invece un clamoroso calcio di rigore in favore della Roma non fischiato nonostante l’evidente ginocchiata di Obi su Mkhitaryan. Corretto invece il rigore tolto per fallo di Gyomber su Felix, in quanto il fallo è avvenuto appena fuori area.

La Roma la ribalta nel finale grazie ai cambi

Diversa la musica nella ripresa, con la Roma che fin dai primi minuti reagisce non tanto nel gioco quanto nella cattiveria, nella voglia di recuperare una partita di fondamentale importanza per la classifica. Al 49′ grande sventagliata di Oliveira per Abraham, il cui controllo non è perfetto e consente a Sepe di uscire a murare la conclusione dell’inglese. Un minuto dopo clamoroso errore sotto porta di Felix, che tutto solo di testa non inquadra lo specchio, poi destro di Zaniolo deviato da Sepe quanto basta per sfiorare il palo e finire sul fondo. Al 73′ clamorosa occasione non sfruttata dalla Salernitana con Kastanos, il quale al limite dell’area viene ottimamente servito ma si fa ipnotizzare da un ottimo Rui Patricio, e questo episodio si rivela la sliding door del match: tra l’81’ e l’84’ infatti la Roma compie l’incredibile rimonta: prima Perez da fuori area fulmina Sepe con una grande conclusione mancina, poi Smalling sfrutta un liscio generale su punizione di Veretout per siglare la rete del sorpasso da due passi. Nel finale la Roma gestisce e porta a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Cattiveria e voglia di vincere hanno fatto la differenza

Prestazione non brillante della Roma, che nel primo tempo non riesce a sfondare il bunker campano e non riesce quasi mai ad alzare il ritmo nel tentativo di far andare in difficoltà l’avversario, una Roma quasi contratta, oltre che stanca dalla lunga e gelida trasferta di giovedì. Musica diversa nel secondo tempo, con i giallorossi che tirano fuori quella cattiveria, quella voglia di vincere assente nella prima frazione e che di fatto si è rivelata decisiva ai fini del risultato, avendo portato i giocatori ad alzare il ritmo, ad aumentare la velocità del palleggio, a pressare con maggiore intensità il portatore di palla avversario. Il merito di questa vittoria va chiaramente anche a Mourinho, visto e considerato che i due goal sono arrivati grazie al gran tiro di Perez e all’assist di Veretout, entrambi subentrati nel corso della ripresa. Ora testa al return match col Bodo Glimt, la rimonta è possibile, ma servirà questa cattiveria vista nel secondo tempo.

Andrea Trupiano