La Roma per continuare in Coppa: Parma da dentro o fuori

Roma – Dopo due sconfitte consecutive la Roma deve reagire, a cominciare dalla gara di Parma, dove giallorossi e ducali si sfideranno negli ottavi di finale in gara secca di Coppa Italia. Il 2020 per la squadra di Fonseca è cominciato male con i KO incassati all’Olimpico contro Torino e Juventus, i gialloblu vengono invece da una brutta sconfitta contro l’Atalanta e dalla vittoria contro il Lecce.

Dubbi in porta

A differenza del solito, Fonseca ha ancora qualche dubbio su chi schierare tra i pali: sarà quindi ballottaggio tra Pau Lopez e Mirante, con il primo in vantaggio. Essendo una gara secca inevitabilmente il pensiero va anche ai calci di rigore, ed è proprio questo aspetto che porta il mister a fare delle riflessioni: lo spagnolo non ha un buon rapporto con i tiri dagli undici metri, al contrario Mirante qualche penalty in carriera lo ha parato, ultimo quello di Sanabria in Genoa-Roma dello scorso maggio.

Florenzi e Kolarov titolari

Essendo squalificati per la successiva trasferta di campionato in casa del Genoa, i due terzini titolari saranno con ogni probabilità schierati dal primo minuto, in virtù anche dell’assenza di Spinazzola ormai ceduto all’Inter. Al centro della difesa, vista l’assenza di Fazio e la delicatezza della gara, dovrebbero agire ancora Smalling e Mancini.

In mediana spazio a Cristante?

Dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo ormai dieci giorni fa e aver disputato una buona mezzora contro la Juventus, Bryan Cristante potrebbe trovare spazio nella formazione titolare al posto di un affaticato Veretout, unica incognita la tenuta fisica. A completare la linea mediana sarà ancora una volta Amadou Diawara, ormai metronomo del centrocampo giallorosso.

Sulla trequarti rilancio di Under

Vista l’assenza di Zaniolo, un Pastore desaparecido e un Kluivert appena rientrato da un mese di stop, il trio di trequartisti dovrebbe essere formato da Under a destra, Pellegrini al centro e Perotti a sinistra. Il turco è in attesa del rilancio definitivo dopo tre mesi di buio causati dall’infortunio, il numero sette giallorosso giocherà per mancanza di alternative, mentre il Monito occuperà la fascia mancina per non rischiare Kluivert.

Dzeko assente per squalifica

Chi sicuramente non sarà della partita è Edin Dzeko, che nella debacle di Firenze dello scorso anno ha rimediato un rosso con conseguente squalifica per due turni, che lo porterà a mancare anche per gli eventuali quarti di finale. A guidare l’attacco sarà quindi Nikola Kalinic, alla prima da titolare dopo l’infortunio subito e alla ricerca del primo goal in maglia giallorossa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

Il Parma vuole il colpo grosso

Dopo aver conquistato il settimo posto in classifica, D’Aversa guarda alla Coppa Italia con l’obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale. In porta spazio quindi a Sepe, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta dai titolarissimi: Darmian a destra, Bruno Alves e Iacoponi al centro con Gagliolo a sinistra. A centrocampo Hernani dovrebbe tornare in regia, con Kucka di nuovo mezzala insieme a Kulusevski. Dovrebbero quindi andare in panchina sia Kurtic che Barillà. A comporre il tridente vista l’assenza di Gervinho, dovrebbero essere Inglese, Cornelius e Sprocati.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kulusevski; Inglese, Cornelius, Sprocati.

Andrea Trupiano