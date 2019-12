La Roma riceve il Tavagnacco: Bavagnoli perde Giugliano ma chiede 3 punti alle sue

Roma – Occasione per la AS Roma femminile di mettersi subito alle spalle il periodo negativo oggi alle 12.30, quando al Tre Fontane le giallorosse riceveranno il Tavagnacco penultimo in classifica. Le Capitoline disputeranno la seconda partita consecutiva tra le mura amiche, reduci dal KO sanguinoso con la Juventus e ancor prima dall’inaspettato scivolone sul campo della Florentia San Gimignano. Dall’altra parte sono invece 5 le sconfitte di fila, che hanno relegato le friulane al penultimo posto in graduatoria con soli 2 punti frutto di altrettanti pareggi.

Manuela Giugliano non ce la fa. Al suo posto la Golden Girl 2019 Giada Greggi

Betty Bavagnoli dovrà forzatamente far a meno di Manuela Giugliano. La centrocampista ha rimediato una distorsione al ginocchio destro all’interno del 4-0 incassato dalla Juventus, tanto da costringerla anzitempo ad abbandonare il campo. Per lei dunque non ci sarà nessun lunch match dell’ottava giornata, e potrebbe non essere l’unica sfida relegata ai box. Al suo posto nei 3 di centrocampo dovrebbe trovar spazio Giada Greggi, in settimana fregiata con il prestigioso premio di ‘Golden Girl 2019’ come miglior calciatrice under 19.

Per Greggi la possibilità dunque di affiancare Bernauer ed Hegerberg.

Erzen e Pettenuzzo di nuovo titolari. Con Swaby e Bartoli comporranno il quartetto di difensori

Anche in difesa novità importanti rispetto a una settimana fa. Erzen verrà preferita a Soffia, mentre con ogni probabilità Pettenuzzo si riapproprierà del posto lasciato ad appannaggio di Di Criscio contro le bianconere. Confermate invece Swaby al centro e Capitan Bartoli sulla sinistra. Saranno loro il quartetto di difendendi a protezione Ceasar, che dovrà farsi perdonare lo svarione sull’ultimo gol incassato dalla Vecchia Signora.

L’attacco vuole tornare a pungere. Bonfantini, Thomas e Serturini guidano l’arrembaggio

Non pochi dubbi anche in fase di attacco. Da capire se Thestrup avrà ancora fiducia o se invece spetterà a Thomas guidare lì davanti. In caso nel cui la francese scendesse in campo da prima punta avrebbe alla sua destra Agnese Bonfantini e alla sua sinistra Annamaria Serturini. Il tridente è chiamato a tornare a timbrare la porta avversaria, poiché le due settimane lasciate alle spalle non hanno visto solamente un unico gol segnato, ma hanno anche visto produrre molto poco in fase di costruzione.

Roma 4-3-3: Ceasar; Erzen-Swaby-Pettenuzzo-Bartoli; Greggi-Bernauer-Hegerberg; Bonfantini-Thomas-Serturini

Zero punti nelle ultime 5 partite per il Tavagnacco. I due punti in classifica la relegano al penultimo posto

Tavagnacco imbrigliato nei bassifondi di una classifica molto dolorosa. Solo 2 i punti fin qui raccolti, arrivati per altro tra i primi 180 minuti di questa serie A. La squadra allenata da Luca Lugnan era partita con due segni X arrivati alla prima uscita stagionale con l’Orobica in trasferta e col Bari in casa. Poi disastro totale, come se la lampadina per le friulane si fosse fulminata. Unico parziale alibi sono gli avversari affrontati dopo il pareggio contro le pugliesi: Fiorentina, Milan, Empoli, Sassuolo e Inter non erano certamente clienti comodi, considerando che sono cinque selezioni tutte a ridosso dei piani alti della graduatoria.

Polveri bagnate per le gialloblu: solo 4 i centri realizzati, mentre 13 sono quelli incassati

Il dato più preoccupante per le gialloblu lo troviamo però alla voce ‘gol fatti e subiti’: 4 quelli realizzati, 13 quelli incassati. Troppo pochi messi a referto e troppo tanti da raccogliere in fondo al sacco per pensare di arrivare alla salvezza al termine della stagione. Per questo le ragazze di Lugnan verranno a Roma per provare a cambiare rotta alle loro prestazioni ed imprimere una svolta importante al campionato corrente.

Erzen sarà la grande ex di giornata. L’anno scorso, nell’unico precedente tra le due squadre, trovò il gol del vantaggio

Nell’unico precedente giocato nella Capitale il Tavagnacco tirò un brutto scherzo alle padrone di casa. Le giallorosse vennero di fatto stoppate sul 2-2 casalingo, raggiungendo il pari in extremis dopo essere andate sul doppio svantaggio. Stiamo parlando della scorsa stagione, prima assoluta per le calciatrici romaniste. Per le friulane il gol del vantaggio lo realizzò una certa Kaja Erzen, oggi terzino titolare della Roma e già una volta in gol contro il Sassuolo. Per lei non sarà quindi una sfida come le altre contro la sua ex squadra.

Bartoli e Simonetti riuscirono in extremis a rimontare le friulane ed evitare la sconfitta interna alla Roma

Al raddoppio di Zuliani risposero comunque in chiusura Elisa Bartoli e Flaminia Simonetti, riuscendo sul gong ad evitare la sconfitta e strappare un punticino al rush finale.

Massimiliano Sciarra