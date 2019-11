La Roma soffre ma coglie la vittoria: 2-1 sul Sassuolo e terzo posto solitario

Roma – Soffre la Roma in casa contro il Sassuolo, ma al triplice fischio finale sono 3 i punti in cassaforte. Le giallorosse salgono al 3° posto solitario e mettono nel mirino il 2° gradino occupato dal Milan. I gol di giornata sono di Kaja Erzen e Vanessa Bernauer, mentre per le ospiti è un goffo autogol di Ceasar ad alimentare le inutili speranze di rimonta. Per le neroverdi anche un calcio di rigore sprecato pochi istanti dopo essere andate a rete, stampato sul palo da Cambiaghi.

Tanti cambi rispetto a Verona: Swaby per Di Criscio, Andressa per Hegerberg e Thomas per Bonfantini

Bavagnoli opta diverse soluzioni alternative rispetto al 4-0 di Verona: Swaby prende il posto di Di Criscio in mezzo alla difesa, Andressa rileva Hegerberg nel centrocampo a 3 con Giugiano e Bernauer, Thomas larga a destra si sostituisce ad una Agnese Bonfantini comunque entrata nella ripresa.

L’inizio di gara non è scoppiettante come nelle ultime 2 uscite. Tanti errori individuali e di precisione per le capitoline, mai in grado di rendersi realmente pericolose dalle parti di Lemey.

Primo sigillo per Erzen. La slovena sblocca il risultato in un momento delicato del match

Al 20esimo però a rompere il ghiaccio e Kaja Erzen direttamente da calcio d’angolo. La slovena ex Tavagnacco approfitta di un pallone vagante in area di rigore per segnare il primo gol con la nuova maglia giallorossa. Un gol pesante, arrivato in un momento di stallo del match con le due formazioni intente più a studiarsi che a farsi male.

Le padrone di casa prendono coraggio dopo aver sbloccato le ostilità e vanno vicine al raddoppio in più di una circostanza prima dell’intervallo. Solo gli ottimi riflessi di Lemey evitano al Sassuolo un passivo più pesante al duplice fischio del direttore di gara.

Raddoppia Bernauer, ma nel finale il Sassuolo rischia di pareggiare più di una volta

Nella ripresa si vede una Roma più propositiva. Al 53esimo Bernauer scambia con Thomas e spara tra i pali avversari un destro che incoccia sui guantoni di Lemey e finisce la propria corsa in fondo al sacco. Il gol della svizzera, 2° centro stagionale, sembra il preludio ad un’altra goleada romanista, ma presto le cose inizieranno a mettersi per la peggio e la partita inizierà a diventare spinosa per lei e compagne.

Ceasar mette il pallone in porta da sola. Cambiaghi stampa sul palo il rigore del 2-2

Al 69esimo arriva inaspettato il gol del Sassuolo. Da calcio d’angolo brutto errore di Ceasar che si spinge da sola il pallone alle spalle dopo un cross innoquo. La ‘papera’ della romena rinvigorisce le neroverdi, pochi minuti più tardi subito vicine al beffardo 2-2. Erzen tocca di mano in area di rigore e per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto va Cambiaghi, ma il tiro dell’attaccante si stampa sul palo e torna in campo. Il rigore sciupato è una boccata d’ossigeno per le giallorosse, impaurite per il ritorno veemente delle ragazze di mister Piovani.

Il palo dice ancora no a Dubcova, la Roma ringrazia e conquista 3 punti di platino

Il finale di match è tutto ad appannaggio ospite. Dubcova fa venire i sudori freddi ai tifosi del Tre Fontane, quando il suo tiro dalla lunghissima distanza batte Ceasar ma sbatte per la seconda volta di giornata sul palo.

La Roma fortunata ringrazia e si porta a casa una vittoria importantissima, la quarta consecutiva. Con il successo odierno sono 12 i punti racimolati su 15 a disposizione.

Serie A di nuovo ferma per le nazionali, alla ripresa Florentia in trasferta

Dopo la sosta dedicata alle nazionali si tornerà in campo il 16 novembre, quando a San Gimignano le giallorosse affronteranno la Florentia per il sesto turno di campionato.

Massimiliano Sciarra