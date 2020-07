La Roma torna al successo, 2-1 in rimonta al Parma

Roma – Dopo tre sconfitte consecutive la Roma di Fonseca deve necessariamente tornare a vincere per evitare di fallire anche la qualificazione in Europa League. Fuori a sorpresa Kluivert per scelta tecnica, assente Smalling per via del fastidio all’adduttore della gamba destra. Ancora difesa a tre, con Mancini, coadiuvato da Ibanez e Cristante, mentre sugli esterni spazio a Peres e Spinazzola.

Parma subito in vantaggio

Passano appena cinque minuti e Cornelius in contropiede viene toccato da Cristante in area di rigore. Inizialmente Fabbri lascia correre, ma richiamato dal Var si corregge assegnando il calcio di rigore in favore dei ducali, con Kucka che realizza il penalty con un destro a incrociare spiazzando Pau Lopez.

Palo di Pellegrini

Al quarto d’ora i giallorossi vanno seriamente vicini al pareggio: Pellegrini riceve palla fuori area e da posizione leggermente defilata lascia partire un potente destro che si infrange sul palo alla destra di Sepe.

Pareggia ancora Mkhitaryan

Due minuti prima dell’intervallo la Roma riesce a pareggiare meritatamente la partita, dopo aver prodotto almeno un paio di buone palle goal. Bruno Peres sulla destra vince un rimpallo e scarica verso Pellegrini, il quale fa un velo per il meglio posizionato Mkhitaryan, che con un potente destro di prima intenzione piega le mani del portiere gialloblu.

Veretout fa centro dalla distanza

Poco prima dell’ora di gioco la Roma completa la rimonta e si porta in vantaggio. Contropiede con Mkhitaryan che avanza palla al piede sulla sinistra, appoggia per il centrocampista francese nella zona centrale del campo, il quale controlla, avanza un paio di metri e lascia partire un missile che si spegne alle spalle di Sepe.

Villar spreca due clamorose occasioni

La squadra di Fonseca avrebbe anche l’occasione per arrotondare il risultato, ma in entrambe le circostanza il subentrato Villar spreca maldestramente. Prima vede il suo tiro di prima intenzione respinto da un ottimo riflesso di Sepe, poi a tu per tu con il portiere ospite non riesce a decidere cosa fare e si fa respingere nuovamente la debole conclusione.

Successo importante per morale e classifica

Dopo tre sconfitte consecutive torna finalmente alla vittoria la Roma di Fonseca, che gioca tutto sommato una buona partita senza lasciare grosse occasioni al Parma. Non la miglior prestazione dell’anno, ma sicuramente qualche miglioramento si è visto, anche in ottica della prossima delicata partita, sabato in casa del Brescia, dove mancheranno Cristante e Mkhitaryan squalificati.

Andrea Trupiano