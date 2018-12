Monchi vola da Pallotta, per la Roma è già futuro

Monchi è volato da Pallotta. Incontro, assicurano, già programmato da diverso tempo. Naturalmente gli argomenti non saranno soltanto legati al campo. Infatti a raggiungere il numero uno giallorosso ci sono anche Guido Fienga (Chief Operating Officer) e Francesco Calvo (Chief Revenue Officer).

Indubbiamente però l’aspetto tecnico, mai come in questo momento, è di fondamentale importanza. Perchè è dal rettangolo verde che possono arrivare soldi (qualificazione alla prossima Champions League) per poter poi essere utilizzati all’interno della gestione societaria. Mentre negli ultimi anni la qualificazione alla successiva Champions League sembrava se non sicura almeno probabile, quest’anno a dicembre la situazione è profondamente diversa. E in peggio.

La squadra è in gravissima difficoltà. Di gioco. Di personalità. Di prestazioni. Di infortuni. Di risultati. Paradossalmente, e solo grazie alla pochezza altrui, la classifica vede i giallorossi nonostante tutto in corsa per il quarto posto. Incredibile ma vero, si è ancora in tempo per raddrizzare questa stagione. E questo aumenta la responsabilità di chi è pagato per risolvere problemi e prendere decisioni.

Ora però è il Presidente a volere relazioni dettagliate su ciò che è accaduto e soprattutto a voler sapere quali decisioni il Responsabile dell’Area Tecnica ha intenzione di prendere per risolvere i gravissimi problemi della squadra. Finora la decisione per affrontare il peggior momento tecnico degli ultimi sette anni è stata quella di non prendere decisioni.

Difficile poter pensare che Monchi possa continuare a dire, anche alla proprietà, di voler continuare con questo tecnico a tempo indeterminato. Difficile ma purtroppo non impossibile. E se questo accadrà Pallotta dovrà decidere: continuare ad approvare la singolare strategia gestionale del ‘finchè la barca va’ oppure scegliere altre strade. Da percorrere con qualcun altro…

Andrea Felici