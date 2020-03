Nel segno di Kalinic: la Roma sbanca Cagliari 4-3

Roma – Ventiseiesima giornata di campionato per la Roma che, dopo essersi presa la qualificazione agli ottavi di Europa League pareggiando in casa del Gent, vola in Sardegna per affrontare un Cagliari che non vince da inizio dicembre. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque per la Roma, due pareggi e tre sconfitte invece per gli isolani.

Traversa Under, poi Kalinic spreca

Al quarto d’ora grande occasione per la Roma: Under prende palla da sinistra, salta un paio di avversari e accentrandosi fa partire un gran tiro che si stampa sulla traversa. Il pallone finisce poi sul mancino di Mkhitaryan, con Olsen che respinge la conclusione praticamente addosso a Kalinic, il quale da due metri non riesce a segnare.

Cagliari in vantaggio

Dopo oltre venti minuti di predominio giallorosso gli isolani alzano il pressing, e alla prima vera occasione passano in vantaggio. Oliva dalla trequarti lancia in profondità Joao Pedro, il quale sfrutta una mancata copertura di Smalling, addomestica il pallone e con un pallonetto beffa Pau Lopez sul palo lontano.

Kalinic pareggia subito

La Roma non accusa il colpo, e anzi trova l’immediato pareggio con Nikola Kalinic, al primo centro in campionato. Kolarov dalla sinistra fa partire un cross teso sul quale Luca Pellegrini interviene goffamente, con il pallone che rimane all’interno dell’area piccola diventando facile preda del croato, che di testa appoggia in rete.

Doppietta per Kalinic

A pochi minuti dell’intervallo arriva anche la doppietta per il numero diciannove giallorosso: Mkhitaryan riceve palla da Bruno Peres al limite dell’area, elude l’intervento dell’avversario e poco prima di arrivare sul fondo mette al centro un cross basso, sul quale si avventa ancora Kalinic per il più facile dei goal.

Kluivert spacca la traversa

Pochi minuti dopo l’inizio della ripresa il Cagliari sbaglia l’uscita palla al piede regalando la sfera a Under, il quale in volata sulla fascia cambia gioco per Kluivert, con l’olandese che al limite dell’area di rigore stoppa il pallone e scaglia un potente destro che termina la sua corsa sulla traversa della porta difesa da Olsen.

Arriva il tris giallorosso

Dopo aver colpito la traversa, per Kluivert arriva il meritato goal: Kolarov lancia lungo per Kalinic, il croato spizza il pallone di testa servendo in profondità il numero 99 giallorosso, che sguscia tra i centrali cagliaritani arrivando a tu per tu con Olsen. Destro sul primo palo e doppio vantaggio romanista.

Pereiro accorcia le distanze

Complice un eccesso di sicurezza il Cagliari riapre la partita a un quarto d’ora dal termine. Pereiro a centrocampo riceve palla da Nainggolan, parte in percussione centrale e senza essere contrastato arriva fino al limite dell’area, da dove fa partire un tiro mancino che batte un Pau Lopez non perfetto.

Mkhitaryan allunga ancora

A dieci minuti dal termine Bruno Peres guadagna una punizione sulla trequarti campo, con Kolarov che si incarica della battuta e fa partire un mancino che termina la sua corsa in porta. Dopo aver inizialmente attribuito la rete al serbo, la Lega cambierà decisione assegnando il goal a Mkhitaryan, che appostato all’altezza del primo palo aveva sfiorato la sfera quel tanto che basta per farsi attribuire la marcatura.

Rigore per il Cagliari e partita riaperta

Due minuti prima del novantesimo Smalling intercetta un cross con il braccio, infrazione che l’arbitro punisce con il calcio di rigore dopo aver consultato il Var. Sul dischetto si presenta Joao Pedro, ma Pau Lopez neutralizza il tiro, il primo da quando è in Italia. Sulla ribattuta è però lesto lo stesso Joao Pedro, che di testa riaccende le speranze rossoblu.

Vittoria meritata ma sofferta

La Roma di Fonseca vince meritatamente in Sardegna e rimane in scia dell’Atalanta. Prestazione convincente dei capitolini, che in attacco creano diverse occasioni da rete, segnano quattro goal e colpiscono due montanti. Ancora troppe incertezze in difesa, con il reparto che non ha dimostrato molta compattezza in occasione del primo e secondo goal cagliaritano. Buone prestazioni per Villar e Bruno Peres, ottimo Mkhitaryan con goal, assist e tanta imprevedibilità e ottimo anche Kalinic, che oltre a due goal e un assist partecipa alla manovra. Positivi anche Under e Kluivert.

Andrea Trupiano