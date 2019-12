Pink Bari-Roma: via al cammino in coppa Italia, chi vince si aggiudica i quarti di finale

Roma – Al via l’avventura in coppa Italia per l’AS Roma femminile impegnata quest’oggi sul campo della Pink Bari. Si inizia con gli ottavi di finale da disputarsi in gara unica, che si apriranno proprio con la sfida tra capitoline e pugliesi in programma alle ore 12.30. Chi riuscirà ad aggiudicarsi lo scontro si regalerà i quarti di finale contro la vincente tra il San Marino Academy e l’Hellas Verona. Da ricordare che eventuali quarti saranno da disputarsi in gare di andata e ritorno così come le semifinali, mentre la finalissima verrà decisa in gara unica così come questi ottavi.

Di Criscio out dopo l’infortunio contro L’Inter. Il difensore si aggiunge a Corrado e Giugliano

La Roma è reduce dalla convincente vittoria sul campo dell’Inter, seconda consecutiva in campionato, con l’obiettivo per questa coppa Nazionale di migliorare la semifinale raccolta nella passata edizione della manifestazione. Per l’occasione Betty Bavagnoli dovrà rinunciare oltre alle lungodegenti Heden Corrado e Manuela Giugliano, a Federica Di Criscio. Il centrale di difesa ha subito una lesione al crociato nell’ultimo impegno di serie A e non potrà così prendere parte alla trasferta in Puglia.

Turnover per Bavagnoli. In porta potrebbe rivedersi Pipitone, Pettenuzzo di nuovo in campo

Visti i tanti impegni ravvicinati in cui è implicata la società di Trigoria si starebbe pensando a qualche variazione rispetto al solito, con la possibilità di vedere schierate quelle calciatrici meno utilizzate rispetto alle titolarissime.

In porta potrebbe rivedersi Rosalia Pipitone, assente tra i pali addirittura dal 15 settembre scorso in occasione della prima partita stagionale contro il Milan, gara terminata con un secco 3-0 per le rossonere.

Obbligato l’impiego di Tecla Pettenuzzo al posto di Di Criscio infortunata, presumibilmente al fianco di Allyson Swaby nella coppia di centrali. Recuperata capitan Bartoli dopo il forfait dell’ultimo momento a Milano e regolarmente schierata a sinistra, mentre dall’altra parte ancora ballottaggio Erzen-Soffia.

La classe 2003 Severini inserita tra le convocate. Thestrup guida l’attacco

A centrocampo dovrebbero vedersi diversi volti nuovi rispetto al solito. Innanzitutto coach Bavagnoli ha voluto inserire nella distinta la giovanissima Emma Severini, classe 2003. Spazio nel trio lì in mezzo potrebbero averlo Giada Greggi, schierata mezz’ala e Andressa che sta vivendo un periodo di ritrovata vena realizzativa e forma atletica, oltre a Bernauer ormai fissa causa infortunio occorso a Manuela Giugliano.

In avanti Thestrup e Zecca pronte alla staffetta come punta centrale. Sugli esterni nessun dubbio su Serturini, mentre Bonfantini dopo la bella prova contro la sua ex squadra potrebbe cedere il posto a Lindsey Thomas.

Roma 4-3-3: Pipitone; Soffia-Swaby-Pettenuzzo-Bartoli; Greggi-Bernauer-Andressa; Thomas-Thestrup-Serturini

Bari a riposo nell’ultimo turno di campionato dopo il rinvio a data da destinarsi della gara contro il Milan

Dall’altra parte una Pink Bari che ha sulle gambe più riposo rispetto alle avversarie odierne. Le padrone di casa non hanno infatti disputato l’ultimo turno di campionato contro il Milan a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno impedito alla ciurma allenata da Domenico Caricola di partire alla volta di Milano, dove le sue calciatrici avrebbero dovuto incrociare sul loro cammino il Milan di Maurizio Ganz.

Potrebbe dunque essere un piccolo vantaggio per le baresi, che avranno dalla loro anche il fattore campo. Il sorteggio ha infatti stabilito il capoluogo della regione Puglia per la partita odierna.

‘Pareggite’ per il Bari: ben 5 i segni X in 8 giornate di serie A

Con una partita in meno sulla tabella di marcia il Bari si trova attualmente al terzultimo posto in serie A. Sono 8 i punti raccolti fin qui, frutto di ben 5 pareggi. Una sola la vittoria conquistata, ottenuta in trasferta contro il fanalino di coda Orobica prossimo avversario proprio della Roma. Le due sconfitte sono invece arrivate entrambe in Toscana: una volta a Firenze contro la Fiorentina, l’altra a San Gimignano contro la Florentia.

Dieci i centri realizzati, dodici invece quelli subiti.

La grande ex Serturini ha deciso l’unico precedente fin qui giocato in Puglia tra Bari e Roma

L’nico precedente giocato al Sud Italia, risalente alla passata stagione, ha visto le romaniste imporsi con il risultato di 0-1 nella cornice dello stadio San Nicola. A decidere quell’incontro fu Annamaria Serturini per il più classico dei gol dell’ex.

Massimiliano Sciarra