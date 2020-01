Premio Sette Colli: il 23 gennaio al Lux la 13^ edizione

Il Premio “Sette Colli” è una manifestazione, organizzata da Fabrizio Pacifici, che si ripete alla vigilia del derby Roma-Lazio.

La 13^ edizione si svolgerà, alle 19.30, giovedì 23 gennaio al LUX di Ostia (Porto Turistico di Roma).

Nell’occasione si assegna il “Pallone d’Oro Romanista” ad un calciatore della Roma rimasto nel cuore dei tifosi.

Un riconoscimento unico nel suo genere, dettato dal tifo e dalla passione, un modo diverso per dire “Grazie!” a quegli Eroi romanisti che ci hanno fatto esultare ed impazzire di gioia nel passato.

Cosa sarebbe però il derby senza i tifosi?

Probabilmente non avrebbe ragione di esistere…

La gioia per un derby vinto è un qualcosa che rimane per sempre e che permette di potersi prendere gioco dell’amico, del familiare, del collega di lavoro o di qualsiasi altro tifoso laziale. Sempre nei limiti dello sfottò e del buon senso. In nome della sportività, dell’amicizia e del Fair Play è stato quindi istituito il premio “Roma&Lazio”, che viene consegnato ad un tifoso laziale eccellente o ad un ex giocatore biancoceleste.

E siccome il derby è anche spettacolo, si assegna anche il premio “Romanista vip” a rappresentanti del mondo del cinema, della musica, della tv e non solo.

I PREMIATI:

– Pallone d’Oro Romanista: Michele De Nadai (Ex giocatore AS Roma, vincitore di due Coppe Italia)

– Romanista Vip: Antonello Fassari (Attore)

– Romanità: Saverio Vallone (Attore)

– Romanità: Alessia Fabiani (Attrice)

– S.P.Q.R.: Carola De Fazio (Presidente Lega Navale Italiana, sez. Ostia)

– Cultura sportiva: Luciano Capponi (Presidente Monterosi FC)

– Curva Sud: Emiliano Marsili (Pugile Campione del Mondo)

– Voce Romanista: Valeria Biotti (Giornalista)

– Roma/Lazio: Georgia Viero (Modella)

– Roma/Lazio: Alberto Laurenti (Compositore/musicista)