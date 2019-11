Roma corsara a Istanbul: 0-3 al Basaksheir, manca un solo punto per i sedicesimi

Roma – Vince la Roma. Espugnata Instanbul passeggiando 3-0 sui padroni di casa del Basaksheir. Le reti, tutte a cavallo tra la mezz’ora e il 45esimo minuto del primo tempo, portano in nomi di Jordan Veretout, Justin Kluivert e di Edin Dzeko. I giallorossi salgono così a quota 8 punti in classifica insieme al Borussia Monchengladbach, dietro ai tedesci solo per gli scontri diretti, mentre i turchi restano a 7 e il Wolfsberg a 4. Gli austriaci, già eliminati, saranno l’ultimo ostacolo tra il girone e l’accesso ai sedicesimi di finale: basta un punto per la qualificazione.

Fonseca schiera l’11 tipo dando segnale di quanto tenesse al match di oggi

Al Fatih Terim stadium di Istanbul Fonseca opta per l’artiglieria pesante, scegliendo di non risparmiare nessun titolare confutando la delicatezza della partita. Unica mossa a sorpresa Santon preferito a Spinazzola, per il resto confermata la formazione che aveva battuto il brescia solamente 4 giorni prima.

Veretout dagli 11 metri sblocca le ostilità. Per il francese primo centro europeo con la Roma

La Roma fa la voce grossa fin da subito cercando di imporre la propria filosofia di gioco. Fino alla mezz’ora tuttavia si registra solamente una grande quantità di possesso palla senza mai realmente affondare il colpo. La svolta della partita al minuto numero 30, quando Topal respinge con le braccia un tiro non troppo pericoloso di Lorenzo Pellegrini. Calcio di rigore ineccepibile fischiato a favore degli ospiti, che mandano dal dischetto Veretout. L’ex Viola è freddo a tirare dagli 11 metri e realizza il suo primo gol europeo con la maglia di Trigoria, secondo penalty trasformato dopo quello in campionato contro il Napoli.

Primo assist di serata per Pellegrini che serve a Kluivert la sfera del raddoppio

Al 40esimo ancora Pellegrini protagonista, stavolta nella veste a lui più consona: quello di uomo assist. Lancio perfetto per Kluivert, l’olandese non si fa pregare e si invola nell’uno contro uno con Gunok battendolo sul palo più lontano. Per Kluivert 2° centro in questa Europa League dopo essere andato a bersaglio nella gara d’andata proprio contro il Basaksheir.

Pellegrini cambia destinatario del passaggio ma non il risultato: assist a Dzeko e 0-3

Cinque giri d’orologio più tardi, prima dell’intervallo, è ancora un ispiratissimo Pellegrini a mettere nelle condizioni migliori Dzeko di andare in gol. Il centrocampista serve al bosniaco un cioccolatino da scartare. Un gioco da ragazzi per il 9 romanista trafiggere ancora Gunok e mandare le squadre negli spogliatoi con un pesantissimo 0-3. La partita virtualmente si chiude qui.

Nella ripresa il punteggio rassicurante ha permesso a Fonseca di poter gestire le forze fisiche in vista di Verona

Nella ripresa ospiti che si limitano a gestire pallone e forze fisiche. Il largo punteggio permette a Fonseca di poter risparmiare energie preziose ai suoi uomini più importanti in vista della prossima trasferta di serie A a Verona (domenica 20.45).

Al 54esimo fuori Kolarov e dentro Spinazzola. L’ex Juve rientrava dal suo infortunio e si è andato così a posizionare nel ruolo naturale di terzino sinistro.

Pellegrini ancora protagonista. Il numero 7 viene colpito da un oggetto piovuto dagli spalti e si apre una ferita in testa

Due minuti più tardi brutto episodio capitato a Lorenzo Pellegrini. Il giocatore romanista viene colpito da un oggetto non meglio identificato piovuto dalle tribune, colpendolo alla testa e aprendogli una vistosta ferita. Il direttore di gara è costretto a fermare il gioco per un paio di minuti abbondanti, il tempo di permettere a Pellegrini di farsi applicare una grossa fasciatura sul capo.

Si rivede Mkhitaryan. Due mesi dopo l’infortunio l’armeno di nuovo in campo

Lo stesso Pellegrini lascerà il campo al 72esimo per far spazio alla vecchia conoscenza proprio del Basaksehir, Cengiz Under. In concomitanza fuori anche l’autore del terzo centro odierno Edin Dzeko, dentro Mkhitaryan. L’armeno ritrova il terreno di gioco dopo più di un mese, mettendo minuti importanti nelle gambe in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Manca 1 punto e sarà qualificazione. Col Wolfbserg, già eliminato, si gioca il 12 dicembre all’Olimpico

Il finale di gara non regala grossi sussulti, scivolando via senza patemi per i calciatori di Fonseca. I suoi ragazzi hanno fatto registrare il primo successo in terra turca nella storia della Roma, conquistando bottino pieno e regalandosi la possibilità di chiudere la pratica passaggio del turno negli ultimi 90 minuti di questo gruppo J.

Prossimo appuntamento giovedì 12 dicembre, quando Roma e Wolfsberg si scontreranno per l’epilogo dei gironi di Europa League. Basta un solo punto per qualificarsi.

Massimiliano Sciarra