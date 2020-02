Roma di scena a Empoli: servono 3 punti per non allontanarsi troppo

Roma – Ripartirà dal centro sportivo di Monteboro , nel comune di Empoli, la marcia dell’AS Roma femminile in campionato. Le giallorosse, reduci da 1 punto in 2 partite contro Milan e Fiorentina, vogliono centrare il primo successo di questo girone di ritorno. Contro le toscane, nella gara valida per la 14esima giornata di campionato, calcio d’inizio fissato per le ore 12.3o.

4 i punti di ritardo su Milan e Fiorentina. Rossonere e Viola occupano la seconda piazza a pari merito

Per Bavagnoli e le sue ragazze vietato fallire per non perdere ulteriore terreno dal secondo posto, ultimo valido per accedere alla prossima Champions League. Le due squadre che precedono le Capitoline in classifica sono altresì le ultime due affrontate in stagione: il Milan e la Fiorentina, ambedue appaiate a quota 29 punti.

Empoli corsaro sul Milan, ma giustiziato nelle ultime 2 giornate da Inter e Juventus

Dopo due big match ci sarà quindi l’Empoli di Alessandro Pistolesi e Flaminia Simonetti, relegato all’ottavo posto in graduatoria e reduce dal doppio KO con Inter e Juventus. Ma le azzurre sono anche state in grado di sgambettare il ben più quotato Milan prima di collezionare due sconfitte, addirittura superato lontano dalle mura amiche.

Ekroth per la prima volta dall’inizio. Erzen in leggero vantaggio su Soffìa

Rispetto al pareggio casalingo di una settimana fa possibili interpreti diverse tra le 11 titolari. Ceasar sarà come sempre schierata tra i pali. La parata su calcio di rigore battuto da Vigilucci è stata votata come miglior intervento dell’ultimo turno, risultato decisivo ai fini del risultato. In difesa Ekroth va ancora alla caccia dell’esordio dal 1′ minuto e potrebbe essere proprio questa la chance esatta, perché Swaby è volata in Giamaica dove con la sua nazionale disputerà 3 incontri validi per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi. Motivo dunque per lanciare l’ex juventus, affiancata da Pettenuzzo. Insieme alla coppia di centrali ci saranno poi capitan Bartoli a sinistra e ballottaggio ormai aperto tra Kaja Erzen e Angelica Soffìa, con la prima in leggero vantaggio.

Hegerberg preferita a Greggi. Giugliano ancora out per infortunio

A centrocampo Giugliano ancora alle prese con i suoi problemi fisici. Il terzetto vedrà verosimilmente Andressa, Bernauer ed Hegerberg. La svedese ex PSG era rimasta in panchina per circa 85 minuti nella gara contro le viola, inspiegabilmente lasciata fuori dal campo a discapito di una Giada Greggi appannata. Stavolta però dovrebbe avere la meglio sulla nazionale italiana fin da subito.

Dubbio Thestrup-Thomas. Serturini parte titolare, così come Bonfantini

Anche in attacco novità rilevanti. Serturini si riappropria di una maglia da titolare e andrà ad occupare la consueta corsia sinistra. Sulla fascia opposta Bonfantini scalda i motori e agirà da ala destra. Al centro ballottaggio Thestrup-Thomas. La danese ha trovato il 3° centro stagionale 7 giorni fa, ma la francese ha dimostrato grande capacità realizzativa quando schierata da prima punta, tanto da diventare capocannoniere di squadra. Le ultime riserve saranno sciolte solo pochi minuti prima del match.

Roma 4-3-3: Ceasar; Erzen-Ekroth-Pettenuzzo-Bartoli; Andressa-Bernauer-Hegerberg; Bonfatini-Thestrup-Serturini

Unico precedente disputato nella Capitale. All’andata la gara finì 4-0 per le giallorosse

Un girone fa, a campi invertiti, la Roma maramaldeggiò sull’Empoli per 4-0. Allo stadio Tre Fontane i gol di Bernauer, Thomas, Bonfantini e Serturini non lasciarono spazio alla fantasia, decretando il largo successo romanista e la sonora sconfitta empolese.

Oggi le due formazioni incroceranno il proprio destino per la prima volta in terra Toscana. Mai si erano infatti incontrate in casa dell’Empoli, poiché nella prima esperienza della neonata sezione femminile dell’AS Roma la squadra azzurra era relegata in serie B.

Massimiliano Sciarra