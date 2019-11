Roma femminile: contro il Sassuolo di Labate e Pugnali per portarsi a -1 dal secondo posto

Roma – Il lunch match della quinta giornata di serie A femminile vede lo scontro al Tre Fontane tra Roma e Sassuolo. Calcio d’inizio fissato per oggi alle ore 12.30. Le giallorosse di Betty Bavagnoli e le neroverdi di mister Piovani chiuderanno il turno in questione, poiché l’intero pacchetto di partite si è svolto integralmente nella giornata di ieri.

Fiorentina e Milan si annullano a vicenda. La Roma vuole portarsi sul +2 sulle toscane e -1 dalle lombarde

Ottime notizie per ciò che riguarda la corsa della Roma ai vertici della classifica: Milan e Fiorentina hanno impattato sull’1-1 nel rispettivo scontro diretto, dando tangibile possibilità alle capitoline di portarsi a +2 sulle toscane ed accorciare a -1 sulle lombarde. Per farlo tuttavia dovranno sbarazzarsi di un Sassuolo ricco di elementi interessanti, tra cui le ex Labate e Pugnali, senza scordare la vice-capocannoniere della scorsa stagione Daniela Sabatino.

Giallorosse a caccia del 4° successo consecutivo, 2° al Tre Fontane

Bavagnoli dovrà ancora una volta far a meno di Corrado e Pipitone, ferme ai box per infortunio. Dopo 3 vittorie consecutive le sue ragazze vanno alla caccia del 2° successo sul terreno amico, considerando che al debutto stagionale il Milan era passato per 3-0 nello stesso campo.

Le due settimane di sosta sono servite a tecnico e squadra per recuperare le forze spese e per aumentare i carichi di lavoro. Bavagnoli ha potuto operare con tutto l’organico a disposizione, fatta ad eccezione per le infortunate, considerando che nei 15 giorni di stop non ci sono stati gli impegni con le nazionali.

Ceasar ha all’attivo 270 minuti senza subire gol. Con lei in porta 3 partite a rete inviolata

In porta Camelia Ceasar si è ormai ritagliata ruolo da titolare, ma non solo per l’assenza forzata di Pipitone. Con la romena tra i pali le giallorosse non hanno ancora subito un gol, facendo registrare 3 clean sheet su 3.

In difesa Pettenuzzo ancora in vantaggio su Swaby nel ruolo di assistente Di Criscio. Ai loro lati Erzen a destra e capitan Bartoli sulla sinistra. Per quest’ultima primo gol stagionale messo a segno nel 4-0 di Verona prima della sosta.

Centrocampo uguale a quello di Verona: Hegerberg-Giugliano-Bernauer

A centrocampo ampia scelta tra le tante calciatrici a disposizione. Ma centrocampo che vince non si cambia, per questo il terzetto sarà sempre quello composto da Hegerberg, Giugliano e Bernauer. Entrambe hanno segnato un gol a testa, in ordine contro Fiorentina, Verona ed Empoli. Questo ci fa poi capire come la Roma non abbia ancora trovato il suo bomber di razza, ma dà la percezione di come sia capace di mandare a rete tutti i componenti della propria rosa.

Thomas al momento in vantaggio su Thestrup. Bonfantini e Serturini ai suoi fianchi

Anche in attacco il tridente dovrebbe essere lo stesso che ha piegato l’Hellas. Sulla destra Bonfantini cerca il 3° centro di stagione, così come dalla parte opposta lo cerca Serturini. Entrambe rappresentano l’arma in più per le romaniste, capaci di rendersi imprendibili alle avversarie quando partono in progressione palla al piede. Al centro tra le due toccherà ancora alla francese Thomas il ruolo di prima punta.

Roma 4-3-3: Ceasar; Erzen-Di Criscio-Pettenuzzo-Bartoli; Hegerberg-Giugliano-Bernauer; Bonfantini-Thomas-Serturini

Il Sassuolo in terz’ultima posizione spera in punti per risalire la china

Ospiti che al taglio del nastro del campionato corrente erano considerate un pò la mina vagante del torneo. Non all’altezza delle magnifiche 4 Roma, Milan, Fiorentina e Juventus, ma sicuramente un gradino sopra a tutte le altre. Invece questo incipit di campionato non è stato dei più felici per le ragazze di Piovani. Al momento il Sassuolo è relegato in terz’ultima piazza in coabitazione col Bari, strano per una squadra costruita quantomeno per navigare a ridosso dei piani alti.

Due sconfitte, un pareggio e una vittoria il bottino fin qui delle ospiti odierne

Solo 4 i punti ottenuti, frutto di una vittoria, due pareggi e 2 sconfitte. Ad onor di cronaca va detto che il doppio KO è arrivato contro Juventus e Fiorentina, quindi contro prima e seconda della passata edizione della serie A. Con le Viola la scofitta è addirittura arrivata all’ultimo pallone disponibile e solo dopo essere passate in vantaggio a 10 minuti dal termine del match.

Sabatino in gol già 3 volte, la metà esatta dei 6 messi a referto da tutto il Sassuolo

Attenzione a Daniela Sabatino. L’ex Milan è arrivata a sorpresa nell’ultima finestra di mercato, sbaragliando la concorrenza spietata per assicurarsi le prestazioni sportive di una killer dell’area di rigore. I 3 gol messi a referto fino adesso fanno capire che l’attaccante italiana avrà sì cambiato maglia, ma non ha perso il fiuto di andare in porta. L’attaccante ha segnato l’esatta metà dei gol segnati dal Sassuolo intero: 6, mentre quelli subiti finora sono 8.

Sassuolo 3-5-2: Lemey; Lenzini-Filangeri-Jaques; Orsi-Pondini-M.Dubkova-K.Dubkova-Ferrato; Cambiaghi-Sabatino

Doppia Bonfantini per il 2-1 finale nell’ultimo e unico precedente giocato nella Capitale

L’unico precedente tra le due formazioni giocato a Roma risale alla passata stagione. Al Tre Fontane capitolino il match venne risolto a favore delle padrone di casa dalla doppietta in rimonta a nome Bonfantini, che riuscì a ribaltare lo svantaggio iniziale nonostante l’inferiorità numerica (2-1).

Massimiliano Sciarra