Roma-Fiorentina: servono 3 punti per provare a dare un senso al finale di stagione

Roma – Non ha tempo di piangersi addosso la Roma di Ranieri, subito chiamata a una reazione dopo il pesante KO contro il Napoli. Questa sera alle 21, infatti, allo stadio Olimpico arriva la Fiorentina di Stefano Pioli, per la gara n° 30 del campionato di calcio di serie A. Giallorossi alla disperata ricerca di 3 punti che possano permettergli di alimentare le ormai sempre più pallide speranze di agganciare l’ultimo posto valido per la Champions. Viola, invece, alla caccia di una vittoria che ormai manca addirittura dal 17 febbraio, quando passò sul campo della Spal per 4-1. Da allora 2 sconfitte e 3 pareggi per i toscani, l’ultimo raccolto al Franchi contro il Torino (1-1).

Qui Roma

Momento di grande difficoltà per la Roma. Le chance di partecipare alla prossima Champions si stanno riducendo al lumicino per il club di Trigoria, al momento fuori anche per ciò che concerne un discorso Europa League. Lo sa bene mister Ranieri, che dovrà oltretutto fronteggiare l’onta del 7-1 con cui la squadra, allora allenata da Di Francesco, venne annientata nel quarto di finale di coppa Italia disputato a Firenze. Come se non bastasse tutto questo, a rendere ancora più enigmatica la sfida ai Gigliati, si aggiunge l’assenza per squalifica di Kostas Manolas. Il greco sarà costretto a saltare il turno infrasettimanale a causa dell’ennesimo giallo, l’ultimo rimediato contro il Napoli domenica scorsa.

Al posto dell’ellenico, con ogni probabilità, sarà Marcano ad affiancare Fazio al centro della difesa a 4, completata ancora una volta da Santon a destra e Kolarov a sinistra. Molti dubbi su chi prenderà invece posizione in mezzo ai pali. Ranieri aveva rinnovato la fiducia ad Olsen, smentito tuttavia dall’ennesimo errore di stagione compiuto sull’azione che ha riportato il Napoli in vantaggio. Per questo scalda i motori Mirante, già operativo contro Udinese e Chievo in campionato, e Porto in Champions.

A centrocampo Zaniolo partirà dal 1° minuto, dopo essere subentrato a partita in corso nell’impegno di domenica a causa di alcuni problemi intestinali. Insieme al 19enne Cristante e Nzonzi dovranno anche loro farsi perdonare, almeno parzialmente, un campionato giocato piuttosto sottotono.

In avanti solo uno tra Schick e Dzeko vedrà il rettangolo di gioco, col bosniaco al momento in vantaggio sul ceco. Al suo fianco ancora Perotti, chiamato agli straordinari per sopperire all’assenza di El Shaarawy. A destra, invece, Under e Kluivert in ballottaggio per una maglia da titolare, col turco rientrato a disposizione del mister già da qualche giorno e impiegato dopo il lungo stop nella partita coi partenopei.

Roma 4-3-3: Mirante; Santon-Fazio-Marcano-Kolarov; Cristante-Nzonzi-Zaniolo; Under-Dzeko-Perotti

Qui Fiorentina

Pioli dovrà fronteggiare due assenze pesanti come quelle di Federico Chiesa, convocato ma difficilmente in campo e di Edimilson, ma potrà riabbracciare Pezzella al centro della difesa. La sua Viola è la squadra che ha raccolto più pareggi in serie A fino a questo momento: sono ben 14 i segni X raccolti, come quello registrato nella gara di andata disputata esattamente 5 mesi fa. Era infatti il 3 novembre 2018 quando un gol di Florenzi riacciuffava il vantaggio iniziale dei padroni di casa, siglato da Veretout su calcio di rigore.

La classifica dei Viola non è tanto più felice rispetto a quella dei giallorossi. I 38 punti conquistati, rendono ardua l’impresa di raggiungere un piazzamento nell’Europa di scorta in questo finale di stagione.

Anche per gli ospiti si va verso un 4-3-3. Attenzione a Luis Muriel, che ha nella Roma la sua vittima preferita in serie A. Sono infatti 6 i gol messi a segno contro i Capitolini per l’attaccante colombiano, già a bersaglio quest’anno nel turno di coppa nazionale.

Assieme a lui, nel tridente di attacco, spazio a Simeone e Gerson. Il primo autore del vantaggio parziale nell’ultimo turno giocato contro il Torino, il secondo col classico dente avvelenato dell’ex.

In difesa, appurata la disponibilità di Pezzella, ci sono Vitor Hugo, Milenkovic e Biraghi a protezione di Lafont. In mezzo al campo, invece, troveremo Veretout, Benassi e Dabo.

Fiorentina 4-3-3: Lafont; Milenkovic-Pezzella-Vitor Hugo-Biraghi; Veretout-Benassi-Dabo; Muriel-Gerson-Simeone

Massimiliano Sciarra