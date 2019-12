Roma: il futuro potrebbe ‘congelare’ il presente

Ad una partita dalla conclusione di questo altalenante 2019 la Roma si trova da sola al quarto posto in classifica con tre punti vantaggio dalla quinta, quattro dalla sesta e con uno svantaggio di quattro lunghezze dalla terza piazza e di sette dalle due capoliste. L’obiettivo dichiarato di questa stagione è la qualificazione alla prossima Champions League, e al momento non solo è stato raggiunto ma ci sono buone prospettive anche di andare un po’ oltre. Insomma, dati alla mano finora un buon campionato.

Ma numeri a parte il grande merito di Fonseca è stato quello di trasformare un’accozzaglia di calciatori in una squadra vera. Il tutto provenendo da un calcio profondamente diverso da quello italiano. Quello che veramente ha però sorpreso di più è stata la velocità con la quale il tecnico portoghese si è adattato ad un campionato molto complicato come quello nostrano.

Questo comunque non toglie che nella finestra invernale di mercato (a gennaio) i giallorossi necessitino di alcuni ritocchi. Innanzitutto un vice Dzeko che sia realmente un’alternativa all’attaccante bosniaco, che non può umanamente continuare giocarle proprio tutte. Kalinic infatti non si è finora dimostrato all’altezza del ruolo affidatogli e sinceramente scommettere sui di lui anche per la seconda parte della stagione potrebbe essere una scommessa troppo rischiosa.

E poi serve assolutamente un terzino destro, così da permettere a Spinazzola di essere impiegato sulla corsia di sinistra e far così rifiatare un Kolarov ormai in fisiologico debito di ossigeno. Naturalmente quest’ultima operazione porterebbe lontano dalla Capitale Alessandro Florenzi. Ma non sarà troppo semplice trovare una sistemazione al capitano romanista a causa del suo alto ingaggio.

In entrata, come vice Dzeko, si stanno facendo tanti nomi, molto diversi tra loro per età, costo del cartellino, costo dell’ingaggio e prospettive. Si passa da Kean a Petagna, da Mariano Diaz a Pellegri. Ma attenzione, perché solitamente quando ci sono interessamenti in corso per acquisizioni di società importanti chi tratta la cessione tende a fare esclusivamente operazione di ordinaria amministrazione. In soldoni qualora non ci dovesse essere il passaggio di consegne prima, il mercato di gennaio potrebbe essere congelato. E non sarebbe certo una buona notizia…

Andrea Felici