Roma: il punto su Friedkin e il calciomercato di gennaio

Mentre si appresta a terminare l’anno più ricco di cambiamenti della storia giallorossa, in casa Roma sono in corso due trattative molto diverse tra loro: una per la cessione del pacchetto di maggioranza di A.S. Roma e l’altra per il calciomercato di gennaio.

Due situazioni strettamente legate tra loro. Infatti solitamente quando la trattativa per la cessione di una società è in fase avanzata, la stessa tende a non fare operazioni di straordinaria amministrazione limitandosi all’ordinaria amministrazione. Detto più semplicemente, la società vicina alla cessione tende a portare avanti la normale attività operativa senza investire risorse, in termini di uomini e denaro, per futuri sviluppi.

Il rischio è che il mercato invernale della squadra di Fonseca sia quindi ‘congelato’. Il che vuol dire niente budget economico da investire. E questo avverrebbe nel momento in cui si ha l’estrema necessità di apportare delle integrazioni tecniche alla rosa, leggasi vice-Dzeko.

Naturalmente ci sono degli escamotage tecnici per ovviare a queste difficoltà. Innanzitutto si può avere a disposizione un piccolo ‘tesoretto’ dalle cessioni. In queste ultime settimane sembrano possibili partenti da Trigoria, anche se per motivazioni diverse tra loro, Juan Jesus e Perotti senza sottovalutare quella di Florenzi e Pastore. Queste cessioni porterebbero nelle casse romaniste non solo l’incasso dei rispettivi cartellini ma farebbero lievitare il famoso ‘tesoretto’ grazie al risparmio degli ingaggi davvero notevoli dei calciatori in questione.

Altro escamotage tecnico per non interferire con la trattativa di cessione del club è quello di acquistare attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. In questo modo i nuovi arrivi non influirebbero sui costi del club in quanto la decisione sull’effettiva acquisizione a titolo definitivo sarebbe rimandata a luglio, data in cui si presume che la situazione sarà definitiva.

Ma a che punto è la trattativa con il Gruppo Friedkin? Premesso che trattative di questo genere possono saltare definitivamente in qualsiasi momento e soprattutto senza nessun preavviso, è fin troppo evidente la grande fretta dell’imprenditore texano di chiudere l’operazione. D’altra parte il rischio per Pallotta (e soci…) è quello che più si protrae la contrattazione e maggiore è il rischio di continuare ad impiegare risorse proprie all’interno della società. E quindi, se non si dovesse ritenere prossima una concreta manifestazione d’interesse da parte di qualche altro possibile acquirente, la fretta potrebbe essere da entrambe le parti.

Insomma, la fumata bianca sembra davvero ad un passo. Soprattutto se nessuno degli altri potenziali acquirenti si farà avanti in tempi brevissimi e in modo molto convincente. Il count-down è iniziato ormai da tempo e forse nella clessidra della trattativa l’ultimo granello di sabbia ha già toccato terra…

Andrea Felici