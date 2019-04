Roma: piccoli segnali non bastano, 2-2 con la Fiorentina

In un Olimpico semi deserto, la Roma pareggia contro la Fiorentina di Pioli rimontando due volte lo svantaggio grazie alle reti di Nicolò Zaniolo nel primo tempo e di Perotti nel secondo. Le marcature viola portano invece le firme di Pezzella, che su calcio d’angolo salta completamente solo in area di rigore segnando di testa, e di Gerson, che insacca il pallone con un tiro deviato da Juan Jesus siglando il più classico dei gol, quello dell’ex.

Nonostante i soliti errori difensivi e le difficoltà ormai croniche palesate nel corso di questa stagione, nel complesso la Roma si rivela autrice di una prestazione quantomeno decorosa, il che è decisamente un evento considerando soprattutto gli ultimi risultati e lo stato di forma imbarazzante che ha caratterizzato l’intero campionato. Tanto cuore, intensità e a tratti anche qualche fiammata qualitativa dal punto di vista tecnico e delle giocate individuali.

Tutto questo però purtroppo non è bastato per portare a casa i 3 punti, che sarebbero stati fondamentali per poter continuare a sperare concretamente in un ipotetico, e sempre più lontano, piazzamento Europeo, considerando specialmente il pareggio del Milan a San Siro contro l’Udinese e il passo falso della Lazio a Ferrara, sconfitta invece all’ultimo minuto su calcio di rigore tirato da Petagna, sempre più eroe di questa Spal.

Adesso il prossimo appuntamento in programma per i giallorossi è sabato 6 Aprile allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro i blucerchiati della Sampdoria. Una partita senza dubbio complicata, ma se si vuole continuare a mantenere anche solo una flebilissima speranza di qualificarsi almeno per la Uefa Europa League, la Roma non ha più possibilità di sbagliare. Le chance non sono molte e sinceramente i motivi per essere ottimisti sono tutto fuorché tantissimi. Ma se proprio bisogna trovare un qualche minimo appiglio di speranza, che ci si concentri allora sull’atteggiamento corale dimostrato nel secondo tempo del match di stasera, nel quale la squadra ha dimostrato sì ancora tantissime difficoltà dal punto di vista fisico e tattico, ma che per la prima ha anche palesato dopo tanto tempo una presenza mentale importante e anche un po’ più di intensità.

Quattro lunghezze dal quarto posto del Milan, e un quinto posto condiviso a quota 48 punti con Atalanta, Torino e i cugini della Lazio, che hanno però anche una partita da recuperare contro i bianconeri dell’Udinese.

Una vera e propria impresa, ma a Trigoria hanno il dovere di crederci.

Francesco Bastianini