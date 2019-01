Roma: poker all’Entella e quarti di finale

È sempre molto complicato analizzare tecnicamente delle partite dove di fatto il risultato non è mai messo in discussione. Fortunatamente per la Roma, nonostante un atteggiamento a tratti un po’ lezioso, quello contro la Virtus Entella è stato proprio uno di questi match.

I giallorossi travolgono infatti la formazione ligure di Lega Pro per 4-0 e accedono ai quarti di finale della Coppa Italia, dove all’Artemio Franchi dovranno confrontarsi contro i viola della Fiorentina. Le reti romaniste sono vengono segnate da Schick, autore di una doppietta e un assist, subito al 1’ minuto di tacco e al 47’, Marcano nel finale di primo tempo e Pastore al 74’ a chiudere definitivamente i giochi.

Tanti gli elementi positivi di questa serata fredda di metà gennaio, dove la Roma trova una vittoria fondamentale nell’economia della sua stagione e riscopre il suo attaccante ceco, protagonista di un’ottima prestazione, che per la prima volta forse in assoluto trascina la squadra a suon di gol e giocate verso il successo.

Preoccupano invece le condizioni di Diego Perotti, che durante il riscaldamento ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro che gli ha impedito di scendere in campo. Si tratta dell’ennesimo infortunio muscolare per l’esterno argentino e in generale per la rosa dei giallorossi, una casistica che fa riflettere e che a questo punto rende necessario farsi qualche domanda sul lavoro di preparazione atletica svolto in Estate…

Attenzione poi anche a Juan Jesus. Il centrale brasiliano infatti nel corso del primo tempo è stato costretto a lasciare il campo a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro in iperestensione, in una Roma che contando anche gli episodi passati, la lunga degenza del capitano De Rossi e la recente lussazione all’alluce di Steven Nzonzi continua a essere falcidiata dagli infortuni.

A maggior ragione sembrerebbe sempre più urgente l’intervento sul mercato per cercare di rimpinguare il parco giocatori di questa squadra, che un po’ per carenze tecniche e un po’ per questa serie infinita di problemi fisici, risulta estremamente incompleto nella posizione di mediano e nel reparto dei difensori centrali. Ma da Trigoria purtroppo pare non trapeli tutta questa fretta, anzi…

L’appuntamento adesso è sabato 19 Gennaio alle ore 15:00, dove allo Stadio Olimpico di Roma i giallorossi affronteranno i granata del Torino in occasione della prima giornata del girone di ritorno, con la voglia e il bisogno di acciuffare questo fantomatico quarto posto “Champions”, grande obiettivo di questa stagione insieme alla Coppa Italia.

Francesco Bastianini