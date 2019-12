Roma show: 4 gol a Firenze e arrivederci al 2020

Roma – Show della Roma al Franchi di Firenze nel 2° anticipi della 17esima giornata, ultima prima della sosta di Natale. Contro la Fiorentina i giallorossi si impongono in trasferta 1-4 e chiudono il loro 2019 al 4° posto solitario in classifica. I gol, due per tempo, portano le firme di Dzeko e Kolarov nei primi 45, Pellegrini e Zaniolo nella ripresa. Inutile il sigillo per i padroni di casa a nome Badelj dopo il momentaneo 0-2. Una Roma caparbia a tratti spettacolare quella vittoriosa sul campo della Viola. Una Roma in grado di dominare per larghi tratti di gara ed espugnare uno stadio dove solo una settimana fa la capolista Inter aveva dovuto accontentarsi di un misero punto.

Pellegrini ricama, Zaniolo assiste e Dzeko definisce. Calcio champagne per rompere il ghiaccio

Il gol del vantaggio porta lo zampino ormai consueto di Lorenzo Pellegrini. Geniale, oltre che spettacolare, il pallone del trequartista per Nicolò Zaniolo al minuto numero 19. A rifinire l’azione è poi Dzeko, bravo a freddare Dragowski da ottima posizione. I 3 saranno poi tutti autori più avanti di altre azioni finalizzate, ritrovandoli o da protagonisti assoluti o come uomini assist. Per il bosniaco si tratta del 7° timbro in campionato di quest’anno.

Kolarov con la sua specialità raddoppia qualche istante più tardi. Punizione imparabile

Il raddoppio porta le generalità di un altro giocatore imprescindibile per questa Roma: Aleksandar Kolarov. Nelle ultime settimane il serbo è apparso un pò spento rispetto ai suoi standard, ma bisogna prendere in seria considerazione l’impossibilità per il terzino sinistro di potersi sedere in panchina e lasciare spazio ad un sostituto naturale che in questo momento storico la Roma non ha. Il gol dell’ex City è messo in fondo al sacco con il suo marchio di fabbrica, il calcio di punizione. Un sinistro ‘spennellato’ sotto la traversa lasciando pietrificato l’estremo difensore Viola, che non può far altro che guardare inerme il cuoio andare a spegnersi alle sue spalle.

Il gol Viola è un fuoco di paglia. I padroni di casa accorciano le distanze con Badalj

I padroni di casa provano a rialzare la testa poco dopo la mezz’ora, riuscendo ad accorciare le distanze un pò fortuitamente con Milan Badelj. Il centrocampista approfitta di un batti e ribatti nell’area di rigore capitolina e fredda Pau Lopez da distanza ravvicinata.

La rete tuttavia non dà ai Gigliati la scossa necessaria per poter provare a riequilibrare le sorti del match.

Primo centro stagionale per Pellegrini: dopo 7 assist arriva il timbro personale

Dicevamo appunto dei calciatori che avremmo incontrato più avanti all’interno della partita in questione, perché il punto esclamativo sul match lo appone Lorenzo Pellegrini imbeccato da Edin Dzeko. Il numero 7 sveste per la prima volta in stagione i panni da assist-man ed indossa quelli da goleador, riuscendo a trovare il jolly dalla distanza. Dopo essersi visto revocare il tiro contro la Spal finito in porta con deviazione e per questo assegnato come autogol, stavolta nessuno potrà levargli la prima gioia stagionale. Un gran destro da lunghezza considerevole e risultato sul 3-1 per gli ospiti.

Gol numero 4 firmato Zaniolo. Così come 4 sono i suoi centri personali, stessa cifra dell’intero campionato passato

La ciliegina sulla torta, infine, la appone Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 chiude definitivamente i giochi ad una manciata di minuti dal 90esimo, in gol su gentile concessione ancora una volta di Edin Dzeko. Per Zaniolo 4° centro nel campionato corrente e già eguagliato il numero di reti messe a referto la scorsa stagione.

La Roma conclude il 2019 al 4° posto solitario. Montella rischia invece di dover salutare anzitempo la panchina Viola

In attesa che si completi il quadro di giornata tra sabato e domenica i punti in classifica sono 35, e comunque vadano i rispettivi impegni delle inseguitrici i giallorossi chiudono il loro 2019 al 4° posto solitario, ultima casella utile per partecipare alla prossima Champions League.

Per la Fiorentina è invece notte fonda. In queste ore la dirigenza Viola prenderà una decisione definitiva su Vincenzo Montella. La posizione dell’ex Roma è ormai sempre più in bilico e la sua permanenza sulla panchina toscana sempre più traballante.

Massimiliano Sciarra