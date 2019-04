Sampdoria-Roma: difesa giallorossa all’esame Quagliarella

Roma – Nemmeno il tempo di esaminare cosa è andato e cosa no contro la Fiorentina, che è già tempo di rimettere gli scarpini ai piedi e prepararsi al prossimo impegno di campionato. Per il 31esimo turno di serie A la Roma andrà a far visita alla Sampdoria, match in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova, alle ore 20.30 odierne.

In casa giallorossa la situazione non è sicuramente delle più rilassate. Contro la Viola non è bastata la doppia reazione ai gol di Pezzella e Gerson, che hanno sì evitato la sconfitta, ma non hanno consentito alla squadra di Ranieri di smuovere troppo la sua posizione in classifica. Il 7° posto in graduatoria affievolisce sempre di più le speranze europee capitoline, almeno per ciò che concerne la prossima Champions League. Le lunghezze dal Milan 4° restano sempre invariate, ma con l’Atalanta in forma straordinaria, la Lazio con una gara in meno e con il Torino appaiato a quota 48, appare utopistico un approdo nella cosiddetta coppa dalle grandi orecchie.

A questo va aggiunta la condizione dei blucerchiati. Gli uomini di Marco Giampaolo tallonano la Roma a 3 punti di distanza, pienamente in corsa per un posto nell’Europa di scorta. La sconfitta contro il Toro ha negato l’aggancio già durante il turno infrasettimanale, facendo perdere un minimo di contatto dai giallorossi.

La Samp può tuttavia vantare l’incredibile vena realizzativa di Fabio Quagliarella, un ever green del calcio italiano capace di mettere a segno 21 reti e issarsi in testa alla classifica capocannonieri, precedendo bomber del calibro di Piatek e Cristiano Ronaldo.

Qui Roma

La sfida più grande per la trasferta in Liguria sarà dettata dalla resistenza difensiva. Da una parte il leader di segnature, dall’altra la 13esima retroguardia di tutta la serie A. Solamente Chievo, Frosinone, Bologna,Empoli, Parma, Genoa e Sassuolo hanno incassato più gol dei giallorossi (45), reduci dal 2-2 interno contro la Fiorentina di mercoledì scorso.

Ranieri ancora alle prese con la conta degli infortunati. Non prenderanno parte alla spedizione genovese Santon, Pastore e Perotti, oltre al lungodegente Florenzi. Recuperato invece El Shaarawy, ma è da valutare il suo impiego fin dal 1° minuto.

Sicuramente della partita Kostas Manolas. Il greco ha scontato il turno di squalifica, riprendendo così la propria posizione al centro della difesa. Affianco all’ellenico ballottaggio a 3: Fazio, Marcano e Juan Jesus in lizza per fargli da spalla, con il primo in vantaggio sugli altri 2. Altra certezza viene rappresentata da Karsdorp a destra e Kolarov a sinistra, impossibilitati a rimanere in panca a causa di assenza di alternative materiali in quelle due postazioni. Sarà dunque verosimilmente questo il quartetto arretrato a guardia di Mirante. L’ex Bologna è di fatto diventato titolare dopo le ultime poco brillanti prestazioni di Olsen e sarà confermato in mezzo ai pali.

A centrocampo troveremo Zaniolo e Cristante, con De Rossi che probabilmente prenderà il posto di Nzonzi al centro del duo appena citato. In avanti, dopo aver riassaporato il campo a gara avviata contro Napoli e Fiorentina, Under potrebbe partire titolare dopo oltre 2 mesi. A destra il turco, a sinistra Kluivert. L’olandese, reduce dal doppio assist vincente di mercoledì, in vantaggio su El Shaarawy. Chi riposerà sarà invece Dzeko: il bosniaco lascerà spazio al grande ex Schick, prelevato proprio dalla Doria e già in gol contro la sua vecchia squadra nella gara di andata (4-1)

Roma 4-3-3: Mirante; Karsdorp-Manolas-Fazio-Kolarov; Zaniolo-De Rossi-Cristante; Under-Schick-Kluivert

Qui Sampdoria

Superfluo ribadire l’importanza di Quagliarella per il club di Massimo Ferrero. Dei 51 gol realizzati in campionato ben 21 portano la firma del 36enne nato a Castellammare di Stabia. Attenzione però anche a chi lo supporterà. Nel 4-3-1-2 di Giampaolo troverà infatti spazio anche Gregoire Defrel. Il francese, in prestito alla Samp proprio dai giallorossi, ha timbrato il cartellino dei marcatori 8 volte, trovando il bersaglio grosso già nello scontro dell’Olimpico.

Non potrà prendere parte alla disputa Bereszyinski. Il terzino, squalificato per l’occasione, sarà rimpiazzato da Sala. Con lui Tonelli, Andersen e Murru rifiniranno i 4 a protezione di Audero. A centrocampo ci saranno invece Praet, Viera e Linetty, mentre Ramirez agirà come trequartista dietro il tandem d’attacco.

Sampdoria 4-3-1-2: Audero; Sala-Tonelli-Andersen-Murru; Praet-Viera-Linetty; Ramirez-Defrel-Quagliarella

Massimiliano Sciarra