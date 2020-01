Spettacolo ed emozioni al Tre Fontane: Roma-Fiorentina finisce 2-2

Roma – Tanti gol e tante occasioni nel 2-2 tra Roma e Fiorentina valido per il 13esimo turno di serie A femminile, seconda giornata di ritorno della massima divisione. Al Tre Fontane le squadre di Bavagnoli e di Cincotta si dividono l’intera posta in palio ed escono dal terrendo di gioco con un punto a testa. Entrambi gli allenatori possono ritenersi soddisfatti per l’impegno profuso dalle 22 calciatrici in campo, che non si sono risparmiate per l’intero arco della partita, offrendo un grande spettacolo agli astanti accorsi nell’impianto capitolino dell’Eur.

Thestrup e Andressa rispondono a De Vanna e Breitner. Ceasar para un rigore a Vigilucci

Le giallorosse hanno avuto per 2 volte la forza non solo fisica ma anche mentale di recuperare lo svantaggio e di conquistare un pari a tempo quasi scaduto, fondamentale per evitare la seconda sconfitta consecutiva nel giro di una manciata di giorni. Prima Thestrup, poi Andressa su rigore rispondono al vantaggio iniziale a firma De Vanna e all’ 1-2 momentaneo di Breitner. Sul punteggio di 0-1 Ceasar ha inoltre neutralizzato un tiro dagli 11 metri di Vigilucci, che fa il paio con quello di Bonetti respinto all’andata, permettendo alle sue compagne di rimanere in gara e non passare sul più complicato punteggio di 0-2.

In classifica Milan potenzialmente a +4 sulla Roma e appaiato alla Fiorentina

Oltre ai gol grande agonismo in mezzo al rettangolo verde per tutte le calciatrici. Non è un caso che Roma e Fiorentina occupino rispettivamente 2° e 4° posto in classifica, anche se le Viola sono state virtualmente agganciate dal Milan, vittorioso sul campo dell’Orobica e con la gara casalinga contro il Bari ancora da recuperare. Le rossonere possono inoltre allungare ulteriormente proprio sulle giallorosse, potenzialmente a +4 dopo essersi aggiudicate lo scontro diretto 7 giorni esatti fa.

Al 18′ vantaggio ospite. Al 31′ rigore sciupato e gioia del raddoppio negata

Il vantaggio ospite arriva al minuto 18′ con Lisa De Vanna, svelta a raccogliere un pallone lasciato lì sul piede da una respinta corta di Ceasar. Per l’australiana è un gioco da ragazzi spingere oltre la linea per lo 0-1. Poco dopo la mezz’ora le Gigliate potrebbero addirittura portarsi sul doppio vantaggio, quando Soffìa devìa con il braccio un cross di Guagni. L’arbitro manda Vigilucci sul dischetto, ma il suo tiro è centrale e Ceasar può rimandare al mittente il cuoio del raddoppio.

Gol sbagliato, gol subito. La legge non scritta del calcio colpisce ancora

La parata della romena suona la carica per la Roma, che agguanta il 1° dei due pareggi tre giri d’orologio più tardi. Sul cross di Bartoli il tiro di Bonfantini si stampa sulla traversa, ma sul rimbalzo arriva Thestrup e di petto anticipa tutti insaccando il meritato pareggio. Per la danese si tratta della terza realizzazione italiana, forse la più importante da quando veste la divisa romanista.

Breitner illude la Fiorentina di aver vinto, Andressa la riporta coi piedi per terra

Nella ripresa la Roma gioca bene, crea e va vicina al sorpasso, ma al 78′ la Fiorentina torna nuovamente avanti. Il gol della neo entrata Breitner sugli sviluppi di calcio d’angolo sembra far pendere definitivamente l’ago della bilancia dalle parti delle ragazze di Cincotta, ma il finale deve ancora regalare il suo ultimo colpo di coda.

Nel primo minuto di recupero a rendersi protagonista è un’altra subentrata a partita in corso: Claudia Ciccotti. La centrocampista viene platealmente atterrata in area di rigore decretando il secondo penalty di giornata. Dal dischetto Andressa è più fredda di Vigliucci, spiazza il portiere e chiude i giochi in perfetta parità.

La Roma scivola al 4° posto. La Fiorentina vede la Juve e i sogni scudetto allontanarsi un pò di più

Per la Roma, dopo 8 vittorie e 4 sconfitte arriva così il primo pareggio stagionale. Per le Capitoline sono 25 punti in classifica, a 1 dal Milan in attesa del recupero delle rossonere contro la Pink.

La Fiorentina invece perde terreno dalla capolista Juventus, scivolando a 8 punti dalla vetta (37 Juve, 29 Fiorentina). Il discorso scudetto sembra così già chiuso con largo anticipo.

Massimiliano Sciarra