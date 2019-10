Trasferta insidiosa a Verona: ballottaggio Andressa-Bonfantini, occhio a Glionna per le scaligere

Roma – Trasferta insidiosa quella che si appresta ad affrontare la Roma di coach Betty Bavagnoli. Allo stadio Aldo Olivieri, contro il Verona, calcio d’inizio fissato per le ore 15, allorquando le Capitoline faranno visita al campo delle Mastine per la quarta giornata di serie A.

Giallorosse reduci dal largo successo ottenuto tra le mura amiche contro l’Empoli. Il 4-0 sulle toscane ha portato a 6 i punti collezionati fin qui, uno in più proprio rispetto alle avversarie di giornata. La squadra di Emiliano Bonazzoli, vecchia conoscenza del calcio maschile, non ha ancora fin qui conosciuto sconfitta: due pareggi e una vittoria raccolte in tre giornate, tra cui lo 0-0 in trasferta registrato sul prato della Pink Bari durante lo scorso fine settimana.

Allyson Swaby tornerà a far coppia con Di Criscio in mezzo alla difesa

Per la trasferta in Veneto il tecnico romanista starebbe pensando ad alcune piccole variazioni rispetto a 7 giorni fa. In difesa tornerà a vedersi Swaby. La giamaicana era rimasta ferma ai box per via del lungo viaggio affrontato con la sua nazionale, ma tornerà a far coppia con Di Criscio dopo aver lasciato spazio a Pettenuzzo. Ai loro lati, rispettivamente come terzino destro e terzino sinistro saranno confermate Erzen da una parte e capitan Bartoli dall’altra.

Hegerber, Giugliano e Bernauer sarà ancora il centrocampo titolare

Centrocampo che vince non si cambia. Ancora una volta le 3 nel punto nevralgico del terreno di gioco saranno nuovamente Bernauer, Giugliano ed Hegerberg. Sembrano ormai loro il terzetto di titolari, ma in panchina pronta a subentrare c’è una certa Giada Greggi. La classe 2000 si è resa protagonista del bellissimo scambio di fascia avvenuto con Elisa Bartoli, divenuto simbolo nel momento in cui l’attuale capitano ha reso merito alla compagna di squadra cedendole la pezza al nell’attimo esatto della sostituzione. Giusto riconoscimento per una calciatrice che ha sempre dato il 100% delle sue potenzialità e che non si risparmia mai quando trova spazio.

Ballottaggio Andressa-Bonfantini. Brasiliana in vantaggio sull’azzurra

In avanti ballottaggio tra Bonfantini e Andressa. La brasiliana ha smaltito l’infortunio che l’aveva lasciata totalmente fuori dai giochi a Firenze e parzialmente contro l’Empoli. Da capire se Bavagnoli la preferirà a Bonfantini o se l’ex Inter partirà ancora da titolare. Nessun dubbio invece su Thomas. La francese ha convinto appieno nel ruolo di punta centrale, ma anche quando si è decentrata per trasformarsi da goleador in assistman. Così come regolarmente nell’11 di base sarà Annamaria Serturini. Già 2 centri per lei quest’anno, divenuta pedina imprescindibile per compagne ed allenatrice.

Roma 4-3-3: Ceasar; Erzen-Swaby-Di Criscio-Bartoli; Hegerberg-Giugliano-Bernauer; Andressa-Thomas-Serturini

Attenzione a Benedetta Glionna. L’attaccante ex Juve già 3 volte in gol in 3 apparizioni

Nell’Hellas Verona, in grado già nella passata stagione di tirare un brutto scherzo alle giallorosse (1-0), osservata speciale sarà Benedetta Glionna. L’attaccante nata a Napoli nel 1999 ha già timbrato 3 volte su 3 il tabellino dei marcatori. La scaligera ha infatti trovato due volte il bersaglio grosso al debutto assoluto con la sua nuova maglia nel 2-2 contro l’Inter e poi nella vittoria per 2-1 sulla Florentia.

La Roma conosce la pasta di cui è fatta l’attaccante veronese, che l’anno scorso ha vestito la maglia della Juventus e con essa si è laureata due volte campione d’Italia. Nella passata stagione con le bianconere segnò il vantaggio al Tre Fontane, gara poi conclusa con il severo 0-4 a favore delle piemontesi.

Massimiliano Sciarra