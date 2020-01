Tris al Bari: il nuovo anno giallorosso comincia col piede giusto

Roma – Prima gioia del nuovo anno per la Roma femminile che supera con agilità la Pink Bari in trasferta. Le giallorosse si aggiudicano il match per 3-0 grazie ai gol nel primo tempo di Agnese Bonfantini e il raddoppio di Manuela Giugliano, nella ripresa è Lindsey Thomas a chiudere definitivamente i giochi. In classifica la squadra di Betty Bavagnoli sale così a quota 24 e mantiene il punto di ritardo sulla Fiorentina.

Il primo gol del 2020 è a tinte giallorosse e porta il nome di Agnese Bonfantini

Primo tempo in totale controllo per le ospiti. Il primo gol del 2020 arriva dopo appena 5 giri di orologio, quando Agnese Bonfantini ha fortuna nel vedere il suo assist al centro dell’area di rigore finire direttamente alle spalle dell’estremo difensore pugliese. Per Bonfantini si tratta del 3° centro personale in questo campionato.

Per Giugliano rientro in campo bagnato dal gol. Il raddoppio arriva al 10′

Il raddoppio è invece un finale a lieto fine poiché porta il nome di Manuela Giguliano, rientrata a disposizione dopo diverse partite ferma ai box per infortunio. La centrocampista ex Milan marca il tabellino dei goleador con la specialità della casa: il tiro dalla lunga distanza. Il destro di Giugliano al 10′ sorprende Myllyoja sul palo più coperto e porta le capitoline sul doppio vantaggio dopo pochi minuti dal calcio d’inizio.

Bonfantini fermata dal portiere, Serturini manca la porta per centimetri. Ceasar salva il risultato

I primi 45 minuti potrebbero regalare ancora più soddisfazioni per le romaniste, fermate solamente dagli ottimi riflessi di Myllyoja e da un po’ di imprecisione sottomisura. Bonfantini vede il suo destro deviato sopra la traversa, Serturini spreca da ottima posizione il più classico dei gol dell’ex.

Dall’altra parte Ceasar mostra le sue doti alzando in angolo alla mezz’ora il primo tiro nello speccio per la squadra di Mimmo Caricola, ancora a secco di vittorie nello stadio amico.

Thomas cala il tris e Bavagnoli può ritenersi soddisfatta per la prova maturata

Nella ripresa fuori Serturini e dentro Thestrup, cambio che si rivelerà azzeccato quando la danese serve in area un pallone al bacio per Thomas. La francese ringrazia e al minuto 72 la Roma cala il tris.

Nel finale girandola di sostituzioni con gli ingressi in campo di Greggi per Giugliano e di Hegerberg per Andressa. Il risultato tuttavia non cambierà più. Al triplice fischio finale può essere soddisfatta coach Bavagnoli per i 3 punti ottenuti in completa tranquillità, nonostante un avversario ostico come già sperimentato in coppa Italia.

Giro di boa fissato per lunedì 20. Milan-Roma aprirà il girone di ritorno romanista

Prossimo appuntamento fissato per lunedì 20 gennaio, allorquando una trasferta ancora più insidiosa aspetterà le giallorosse. L’impegno sarà infatti contro il Milan di Maurizio Ganz, match valido per la prima gara del girone di ritorno.

