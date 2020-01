Roma – Come riportato da Radio Radio (in foto il tweet), negli ultimi minuti sarebbe arrivato l’accordo tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione societaria della AS Roma. Entro febbraio quindi si dovrebbe avere il passaggio di proprietà tra i due magnati americani, con Friedkin, distributore esclusivo del Gruppo Toyota in cinque diversi stati americani, che diventerebbe ufficialmente il nuovo patron della Roma. Si attendono adesso ulteriori dettagli della trattativa.