Al Palazzo dello Sport la Virtus attende Scafati per l’ultima sfida casalinga di regular season

Roma – Domani alle ore 19:15 la Virtus Roma affronterà la Givova Scafati al Palazzo dello Sport di

Roma, per la ventinovesima giornata di campionato di Serie A2 (girone Ovest). La Virtus viene

dal passo falso a Treviglio, la Givova dalla vittoria contro Rieti.

Gli avversari

La squadra campana, allenata da coach Lardo, subentrato a Calvani a stagione

iniziata, è in corsa per la qualificazione ai playoff. L’americano Thomas, la scorsa stagione alla

Virtus Roma, è il miglior marcatore della sua squadra con 20.6 punti di media, segue il centro

Goodwin con 12.7 punti e 10.7 rimbalzi. Il capitano Ammannato è il terzo marcatore dei gialloblu

con 11.2 punti e 4.6 rimbalzi, altre pedine fondamentali di questo campionato sono Contento (11

punti di media) e Rossato (10.4). L’ala italo-brasiliana Tavernari, arrivato a stagione in corso,

viaggia con una media di 7.6 punti a partita mentre il play Tommasini, rientrato da poco da un

infortunio, ha una media di 6.7 punti. Il resto del roster è composto da Romeo (6.2 punti), Passera

(5.3) e Pavicevic (3.7). Chiudono la panchina Solazzi ed Esposito.

Le parole del coach

Queste le parole di coach Piero Bucchi alla vigilia del match: «Mi aspetto

una partita intensa, affronteremo una squadra che in campo mette sempre tanta energia, dovremo

assolutamente essere pronti a giocare una partita incisiva. Hanno un buon gioco con ottimi

equilibri, con e senza gli americani, ed in questo periodo sono in ottima forma. Noi sappiamo che

questo è un momento importante, dobbiamo cercare di fare una grande partita e poi pensare alla

successiva».

Arbitri

Arbitreranno l’incontro i signori Andrea Masi (Firenze), Francesco Terranova (Ferrara),

Daniele Alfio Foti (Vittuone).