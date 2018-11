As Roma Futsal (Under 15), altro esame superato. Capitan Folco: «Crediamo al primo posto»

Roma – Mister Fabrizio Davide lo aveva chiaramente detto ai suoi ragazzi: «Il test con la Folgarella è molto importante per la vetta della classifica». E l’Under 15 dell’As Roma Futsal non lo ha tradito, imponendosi con un bel 4-2 al termine di una gara sostanzialmente dai due volti visto che il primo tempo era finito 2-1 per la squadra ospite. Oltre alla doppietta di Vallocchia, sono arrivate anche le due reti di capitan Gabriele Folco, laterale sinistro classe 2004 che ha dimostrato una volta di più il suo peso specifico all’interno di questa squadra.

«Anche contro la Folgarella abbiamo regalato il primo tempo come ci capita di fare spesso. E’ vero che siamo andati per primi noi in vantaggio, ma poi la Folgarella ha ribaltato il risultato creandoci delle difficoltà. All’intervallo mister Davide ci ha caricato, facendoci capire una volta di più l’importanza di uno scontro con una delle favorite del girone assieme a noi e allo Sporting Eur (che il team giallorosso ha piegato di recente, ndr). L’As Roma Futsal che è tornata in campo nella ripresa è stata una squadra totalmente diversa nello spirito e siamo riusciti a ribaltare la sfida e a vincere con pieno merito».

I successi con le dirette concorrenti non possono che aumentare l’autostima e la consapevolezza di un gruppo che, comunque, aveva già espresso nel recente passato le sue qualità. Non è un caso che mister Davide aveva chiaramente detto prima dell’inizio della stagione che l’As Roma Futsal doveva puntare a fare un campionato di vertice. «Siamo molto convinti della nostra forza e quindi di poter provare ad arrivare primi – ribadisce Folco – Nel prossimo turno saremo di scena sul campo del Labico, squadra di medio-bassa classifica. L’errore più grave sarebbe quello di sottovalutare l’avversario».

Il capitano dell’Under 15, che proprio sabato scorso ha compiuto 14 anni, deve molto al suo allenatore. «Lo conosco da tanti anni e con lui sono cresciuto. Probabilmente sabato prossimo mi farà esordire con il gruppo Under 17 (anche quello allenato da Fabrizio Davide, ndr) e sicuramente mi dimostra sempre fiducia». La chiusura riguarda l’onere e l’onore di indossare la maglia dell’As Roma Futsal da questa stagione. «L’anno scorso giocavamo come Brillante e quest’anno come settore giovanile siamo entrati nel club giallorosso. Io sono tifoso della Lazio nel calcio, ma questa maglia rappresenta un club storico del calcio a 5 italiano e mi rendo conto che si tratta di un’occasione importante per tutti noi».