Roma – L’Asd Judo Frascati si è messa alle spalle un altro week-end di belle soddisfazioni. Gli atleti tuscolani, nello scorso fine settimana, si sono divisi tra Magione (provincia di Perugia) e Ostia dove hanno ottenuto importanti risultati. In terra umbra, sabato e domenica scorsi si è disputato il nono trofeo “Poeti del judo” a cui hanno partecipato otto atleti frascatani: molto bene Veronica Farina, fresca campionessa italiana Csen, che è salita nuovamente sul gradino più alto del podio nella classe Junior-Senior della categoria 52 chili. Stesso risultato per Giorgio Torroni che si è dimostrato il migliore di tutti nella classe Esordienti B, categoria 73 chili. Ma in Umbria hanno fatto delle ottime prestazioni anche gli Esordienti A Matteo Cusano (50 chili), Alessandro Pastizzo (60 chili) ed Emanuele Cialei (55 chili) oltre all’Esordiente B Flavio Stoduto (46 chili), tutti arrampicatisi fin sul secondo gradino del podio. Da segnalare anche il buon terzo posto di Alfonso Licenziato (66 chili) e il quinto piazzamento di Alessandro Lorenzetti (73 chili), entrambi nella classe Cadetti.

Ottimi risultati fuori regione che sono stati “ribaditi” anche nell’appuntamento della “Coppa Natale” andata in scena al PalaFijlkam di Ostia e dedicata alle classi Fanciulli (2009-10) e Ragazzi (2007-08). L’Asd Judo Frascati aveva ben diciotto atleti ai nastri di partenza e i più bravi alla fine sono stati Simone Antonelli e Rocco Caramoni, entrambi Ragazzi, che si sono aggiudicati il primo posto rispettivamente nelle categorie dei 42 e dei 30 chili. Al partecipatissimo evento di Ostia si sono piazzati sul podio anche Niccolò Perotti (36 chili), Amy Simbi (41), Tommaso Ioli (27) e Tommaso Fioranelli (48) che hanno concluso al secondo posto nella categoria Ragazzi dove Flavio Gallozzi (33 chili) ha ottenuto il terzo posto. Tra i Fanciulli, invece, vanno segnalati i secondi posti di Emanuele De Sanctis (35 chili), Mattia Moscatelli (26), Giacomo Viti (32), Giacomo Violetti (29) e Oscar Valerio Celentano (32) e i terzi di Giovanni Maria Edmondo Camilli (35), Mattia Mrozek (26), Filippo Maron (35) e Matteo Munari (32).