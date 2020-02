ASSOPORTO MELLINI, DALCIN: “L’UNIONE LA NOSTRA FORZA“

I microfoni di Roma Daily News sono andati a scovare le impressioni e sensazioni di Carlos Dalcin, estremo difensore dell’Assoporto Mellini, compagine che milita nel campionato di A2.

Ciao Carlos,

L’Assoporto Mellini sta disputando un campionato davvero spaziale e non mi riferisco soltanto alla vittoria impressionante contro il futsal Bisceglie della settimana passata ma all’intera stagione ; quali sono le tue impressioni? E che obiettivi vi siete posti ?

”Sicuramente all’inizio della stagione nessuno credeva che la nostra squadra neopromossa, potesse disputare un campionato di alto livello come stiamo affrontando, ma con la passione e la voglia che stiamo mettendo dentro il campo, non mi sorprendo dei risultati ottenuti.

Credo che l’unione di questo gruppo sia il nostro punto di forza. Sappiamo che la strada è ancora lunga e ci sono altre 9 finali d’affrontare; il nostro principale obiettivo è quello di disputare ogni partita sempre con il massimo impegno e dedizione”.

”Non possiamo dimenticare che la nostra prima e più dura sconfitta è stata proprio contro il Barletta; questa stagione ci sta dimostrando che non ci sono partite facili, andiamo a Barletta per imporre il nostro gioco rispettando sempre l’avversario ma lottando fino all’ultimo secondo per portare i 3 punti a casa“.

Liliana Nicoletta