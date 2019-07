Roma – Una delegazione di consiglieri regionali tifosi della Lazio, guidata dal vicepresidente Giuseppe Cangemi, ha raggiunto la squadra biancoceleste in ritiro ad Auronzo di Cadore.

Cangemi e i consiglieri Gianluca Quadrana, Giancarlo Righini e Daniele Ognibene hanno partecipato insieme al presidente della SS Lazio, Claudio Lotito, alla presentazione della maglia per la nuova stagione e hanno consegnato una targa al capitano Senad Lulic per il successo in Coppa Italia vinta nel maggio scorso allo stadio Olimpico.

“Anche quest’anno- dichiara Cangemi- abbiamo deciso di testimoniare la nostra vicinanza alla squadra e alla societa’ con l’augurio di una stagione di importanti traguardi da raggiungere con determinazione e lealta’ sportiva”.