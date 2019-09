Beach Volley World Tour, domani le finali a Roma

Roma – Il beach volley torna a Roma con le finali del World Tour 2018-2019 Fivb, in scena al Foro italico da domani a domenica. Saranno 32 le squadre che si sfideranno per portarsi a casa i 600mila dollari del montepremi in palio e punti importanti in vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Per il romano Daniele Lupo sara’ un’emozione particolare, in coppia con Paolo Nicolai ha conquistato 1 oro, 2 argenti e 4 bronzi ai grandi Slam, 1 argento e 1 oro agli Open e 3 ori europei. La coppia azzurra e’ fra le teste di serie nel raggruppamento maschile anche se li’ davanti ci sono i norvegesi Anders Berntsen e Christian Sandlie Sorum, i russi Viacheslav Krasilnikov e Oleg Stoyanovskiy, oltre ai brasiliani Alison Cerutti e Alvaro Morais Filho. Le speranze azzurre sono riposte anche nelle giovani speranze Jakob Windisch e Samuele Cottafava, mentre tra le donne si sono distinte Arianna Barboni e Claudia Puccinelli. Le partite inizieranno mercoledi’ a partire dalle ore 9 fino alle 19, continueranno giovedi’ 5 dalle 10 alle 22, mentre venerdi’ 6 si terra’ la fase a gironi con match in programma fino alle 22, sabato 7 ci sono i quarti di finale in programma dalle 12 e a partire dalle 18 le semifinali. Domenica 8 ultima giornata con le finali per il terzo e quarto posto femminile alle 17.45 e quella maschile alle 19, mentre la finale femminile iniziera’ alle 20 e 15 e quella maschile alle 21 e 30. Le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport: il 6 dalle 18 alle 22, il 7 andranno in onda i quarti dalle 12 alle 16 e le semifinali dalle 21 alle 23, mentre domenica 8 andranno in onde le finali dalle 18 e 20 alle 22 e 45. Un’ottima occasione per testare le strutture in vista del 2021, quando Roma tornera’, a distanza di 10 anni, a ospitare i Mondiali.