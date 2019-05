Boom di incassi per Internazionali tennis: già 10 milioni, si va verso record

Roma – Prosegue a ritmi altissimi la vendita dei biglietti per gli Internazionali d’Italia di tennis, in programma a Roma dal 12 al 19 maggio: la prevendita a oggi ha gia’ fruttato un incasso di circa 10 milioni di euro. “Il dato rappresenta l’80% di quanto vogliamo incassare in totale, ovvero la cifra di 12 milioni”, ha spiegato il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa di apertura degli Internazionali che si e’ tenuta ai piedi del Centrale del Foro Italico.

“Dunque cresciamo ancora, abbiamo raggiunto l’incasso totale della prevendita finale dell’anno scorso e mancano ancora otto giorni all’inizio del torneo”. Per Binaghi le prospettive sono quindi “ottime. Non solo abbiamo un maggiore afflusso di pubblico- ha sottolineato il numero uno della Fit- ma l’incremento dell’incasso si registra su tutti i campi secondari piuttosto che sul Centrale: questo significa che la gente si appassiona sempre di piu’ a tutto il gioco e non viene soltanto a vedere i campioni”. Un successo che si registra anche negli iscritti alle prequalificazioni del torneo, aperte a tutti i tennisti, anche i semplici appassionati.

“Nel 2018 hanno giocato in 16.135, mentre quest’anno sono 20.250. Un record che fa di Roma il torneo piu’ partecipato al mondo”. Per quanto riguarda gli italiani, oltre a Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Camila Giorgi, ci saranno le wild card Matteo Berrettini, Andreas Seppi, Lorenzo Sonego e Sara Errani. “Proprio grazie a Fognini incominciamo a vedere dati importanti sulla biglietteria dopo la sua vittoria al torneo di Monte Carlo”, ha sottolineato Binaghi.

Infatti la biglietteria ha fatto gia’ registrare un maggior introito di 225mila euro rispetto all’anno record 2017. Per quanto riguarda gli altri big in gara, invece, in questa 76esima edizione degli Internazionali sara’ possibile ammirare il numero uno al mondo Novak Djokovic, Rafa Nadal (recordman di successi a Roma con otto titoli conquistati) e top player come Alexander Zverev (vincitore nel 2017 e finalista lo scorso anno) e Stefanos Tsitsipas. Nella entry list e’ presente anche Roger Federer, ma il fuoriclasse svizzero sciogliera’ le riserve a ridosso del torneo, a seconda del risultato ottenuto in gara a Madrid.

In campo femminile, fari puntati su Serena Williams, che torna al Foro Italico dopo tre anni, sulla numero uno del circuito Wta, Naomi Osaka, su Simona Halep ed Elina Svitolina, vincitrice delle ultime due edizioni. Le prime gare si giocheranno gia’ questo sabato con le pre-qualificazioni, poi sabato 11 e domenica 12 si terranno le qualificazioni e anche 8 incontri del main draw maschile. Domenica 19 maggio le finali.

IL PROGRAMMA – Gli incontri dei tabelloni principali saranno suddivisi in due sessioni, una diurna e una serale. L’inizio alle ore 11 su tutti i campi. Sul Centrale, la sessione serale avra’ inizio alle ore 19.30: in campo un incontro maschile e uno femminile. Sulla Grand Stand Arena il programma proporra’, invece, una ‘long session’ (cinque match al giorno a partire dalle 11) che offrira’ agli appassionati un menu lunghissimo e di prim’ordine. Semifinali e finali si giocheranno sul Centrale.