Calcio (LND): “il Real100celle riparte alla grande”

“Il Real100celle riparte alla grande -inizia con queste parole il comunicato di Roberto Frasca, fondatore e allenatore di questa importante società calcistica iscritta al Campionato di Seconda Categoria- farò del mio meglio (prometteva qualche settimana fa) per garantire ai miei giocatori il massimo, così da disputare una grande stagione.

Detto e fatto: arrivano infatti alla corte del Real 20 nuovi giocatori, 12 di questi direttamente in blocco dal Campionato di Prima Categoria del Real Tuscolano, gli altri sono quasi tutti giovani provenienti dalla zona da dove la squadra prende il nome, ossia Centocelle e tra loro abbiamo anche due calciatori provenienti dalla promozione.

Insieme ai giocatori arriva un nuovo Staff Dirigenziale: a fianco del confermatissimo vice allenatore Pino Cieri, ecco Alex Cangiano, dirigente giovane ma con un buon passato proveniente dal Marna, l’esperto preparatore dei portieri Paolo Marcattili dal Real Tuscolano, il dirigente tuttofare Giancarlo Pierro sempre dal Real Tuscolano insieme poliedrico dirigente Antonello Cubeddu anch’esso ex Real Tuscolano e, dulcis in fundo il direttore generale Luca Arioli, in passato in forza all’Autocara e alla Roma 6.

I mezzi per disputare una stagione importante ci sono tutti -conclude Frasca- adesso la parola passa al campo.”