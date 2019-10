Calcio, Monte Mario, Visconti (FdI) “Il rispetto per il Tricolore riparta dai campionati dilettantistici”

“Un Tricolore sugli spalti che sventola per 90 minuti, nella curva Rossoverde del Monte Mario, perché lo spettacolo al quale, da tifosi, prima che da uomini e donne di sport, abbiamo dovuto assistere ieri, nel vedere la nostra Nazionale senza la bandiera Italiana sulla maglia, è una vergogna che non deve essere mai più replicata. -lo afferma il Presidente del Monte Mario Marco Visconti, già Dirigente Fratelli d’Italia e Delegato all’Ambiente Capitolino- il rispetto per il Tricolore riparta dagli stadi e dai campi dilettantistici, un messaggio serio che abbiamo il dovere di trasmettere a tutti a partire dai giovani.

Per questo -prosegue Visconti- l’ASD Monte Mario, iscritta al Campionato di Promozione Lazio girone A, si fa promotore di un documento che a breve sottoporremo all’attenzione dei vertici della Lega Nazionale Dilettanti, perché -conclude- al di là dei colori sociali che rappresentano la storia di ogni singolo club, nel calcio, come in ogni altro sport, esiste un Tricolore che deve ispirare ed essere indiscusso protagonista di qualsiasi competizione che, a qualunque livello, si svolga in un paese che non deve perdere mai l’abitudine di unirsi e di abbracciarsi sotto l’unica bandiera che ci rappresenta tutti”.