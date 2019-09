Roma – La squadra di calcio dei commercialisti di Roma e’ stata premiata in Campidoglio dall’assessore allo Sport, Daniele Frongia, per i risultati ottenuti. Un 2019 che li ha visti prima laurearsi campioni d’Italia, per la seconda volta, poi a luglio vincere il bronzo agli Csit World Sports Games di Tortosa, in Spagna. Al presidente della squadra, Michele Loretucci, e’ stato consegnata la lupa capitolina. “La diamo per meriti sportivi” ha sottolineato Frongia. Ai giocatori presenti e’ stata data una medaglia che raffigura la Bocca della Verita’.

“Una realta’ amatoriale di grandissimo livello che abbiamo voluto incontrare e premiare- ha detto Frongia- Due anni molto intensi che li ha visti vincere per ben due volte il titolo nazionale, ma anche un terzo posto a livello mondiale. Siamo orgogliosi di realta’ come questa”. La rappresentativa calcistica dei commercialisti ha voluto omaggiare Frongia con una divisa della squadra con tanto di cognome sulle spalle.

Poi, prima di congedarsi, l’assessore si e’ fatto cicerone e ha voluto portare la squadra nell’Aula Giulio Cesare, dove si svolge il Consiglio comunale, e in quella delle Bandiere, dove solitamente si riunisce la Giunta. Qui ha mostrato alla squadra la bandiera a cinque cerchi delle Olimpiadi di Roma 1960.