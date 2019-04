Club Basket Frascati, Manuel Monetti traccia un primo bilancio sul settore femminile

Roma – E’ iniziato il rush finale anche per il settore “rosa” del Club Basket Frascati e a tracciare un bilancio, fino a questo punto della stagione, è il responsabile tecnico delle selezioni femminili Manuel Monetti. “Dopo cinque anni di duro lavoro stiamo raccogliendo grandi soddisfazioni. Ho seguito personalmente gli sviluppi di questo settore che è partito con un gruppo misto (varie età) di ragazze con cui riuscivamo a malapena a fare un campionato. Negli anni, però, facendo reclutamento e offrendo dedizione e passione nel lavoro che svolgiamo, abbiamo aumentato i numeri delle atlete nel giro della nostra “cantera” e ora ci troviamo ad avere ogni categoria giovanile femminile, dall’under 13 all’under 18. Tutto questo è stato possibile anche perchè abbiamo offerto ad ogni nostra atleta la prospettiva futura della prima squadra, inizialmente una C femminile che poi è diventata nel giro di pochissimo una serie B che 3 anni fa ha addirittura sfiorato la serie A2 giocandosi i playoff e perdendo con Udine. Siamo riusciti a portare nel giro della prima squadra giocatrici di livello che hanno transitato in Nazionale o in serie A1 permettendo negli anni alle nostre giocatrici “under” di poter allenarsi e giocare con atlete di esperienza”.

“Dal punto di vista giovanile questa è la stagione che indubbiamente ci sta dando più soddisfazione e due settimane fa abbiamo avuto la possibilità di premiare tutte le nostre atlete regalando a loro un allenamento con il coach più vincente a livello giovanile in Italia, Giovanni Lucchesi: un pomeriggio davvero emozionante per noi dello staff tecnico, ma soprattutto per le ragazze. Ad inizio anno ho deciso, insieme allo staff, di lasciare la guida tecnica del gruppo under 18 e di affidarla allo staff tecnico che si occupava della prima squadra per dare una continuità alle ragazze che ritenevamo fondamentale, anche per la loro presenza nella rosa della serie B, e quindi ho seguito l’under 13, 14 e 16. Il gruppo delle più piccole è interessantissimo e si è creato fondamentalmente da settembre: lavora sodo nonostante la giovanissima età e proprio per questo abbiamo deciso di farle partecipare a tre campionati in modo tale da farle crescere in diversi contesti e permettere a tutte di poter scendere in campo. Abbiamo un gruppo molto numeroso di 25 bambine che hanno preso sul serio l’impegno del basket e questo è fondamentale per permettere a noi allenatori di lavorare sul campo. I campionati che stiamo facendo con questo gruppo sono under 13, under 14 e il campionato ASC. Nel campionato ASC finora siamo imbattuti e di partita in partita si evidenzia una crescita esponenziale delle nostre ragazze, anche di chi ha iniziato da pochi mesi a giocare”.

“L’under 13 è senza dubbio la sorpresa di quest’anno, siamo secondi in classifica con 14 vittorie e 1 sconfitta: a settembre l’intenzione era di ben figurare nel campionato, ma sinceramente non pensavo, in così poco tempo, di riuscire ad imprimere questa mentalità “vincente”. La fine della regular season è vicina, abbiamo l’ultima partita contro Albano Pavona e addirittura con una nostra vittoria di 16 punti, impresa ardua, potremmo passare il girone come primi. Al di là del risultato di quest’ultima gara passeremo il girone e ci andremo a giocare le finali regionali e questo è già un grande vanto per la nostra società e un grande risultato per le nostre “gnappe”. Le stesse ragazze, con l’aiuto della classe 2005 Marzia Okereke, partecipano anche al campionato under 14 dove hanno dato dimostrazione di non essere inferiori a nessuno nonostante fossimo completamente sotto età. Non siamo riusciti a passare il girone posizionandoci quinti, a 4 punti di distanza dalla quarta. Ora le ragazze dovranno giocare la Coppa Lazio dove abbiamo già disputato la prima gara contro Città Futura vincendo di 20 punti fuori casa. Poi c’è l’under 16, senza dubbio il fiore all’occhiello di questa annata sportiva 2018/2019”.

“Il ruolino di marcia è impeccabile, 18 vittorie e 0 sconfitte con il primo posto già sicuro avendo battuto sia all’andata che al ritorno la seconda classificata Esquilino. La regular season si chiuderà tra 2 giornate, dove affronteremo prima il derby con Albano Pavona fuori casa e poi giocheremo con il Basket Roma in casa. L’obiettivo è quello di finire la regular season da imbattuti e, senza nascondercelo, vogliamo vincere il campionato: ma per fare questo dobbiamo continuare a lavorare sul parquet con la stessa umiltà del primo giorno dimenticandoci di quanto fatto finora. Non amo fare dei nomi di alcune atlete piuttosto che delle altre perché davvero ogni ragazza è encomiabile, ma questa annata sportiva ci vede con ben 6 ragazze nel giro dell’ATGF del Lazio (Addestramento tecnico giovanile femminile). Hanno cominciato ad andarci le classe 2006 Arianna Brunetti, Giulia Latini, Michela Faranda e Giulia Buffoni, è confermata la presenza della classe 2005 Marzia Okereke gia da 2 anni, e soprattutto una parentesi a parte va aperta sulla classe 2004 Clarissa Ottaviani che ormai è all’ATG da 3 anni e sta partecipando ai tornei con la regione Lazio come il Basket Nostrum, ma soprattutto è tra le 12 ragazze del Lazio che nei giorni di Pasqua partirà con la delegazione per il Trofeo delle Regioni, manifestazione importante ed esperienza unica. Non è nel giro dell’ATGF per questione di età la classe 2003 Alessia Candidi che ormai è un punto fermo della nostra società e che ha avuto la vera consacrazione in questa stagione sportiva che l’ha vista capitano e pedina fondamentale dell’under 16, ma altrettanto importante nell’under 18 e in serie B”.

Purtroppo ha deluso le aspettative di inizio stagione l’under 18 che aveva l’obiettivo di passare il girone e andarsi a giocare le finali regionali, ma la regular season è stata caratterizzata da alti e bassi continui, con 8 vittorie e 6 sconfitte. Le nostre ragazze non sono riuscite ad esprimere il loro vero potenziale che le poteva portare a giocarsi il titolo regionale e ora ci troviamo ad affrontare la Coppa Lazio. Dopo l’esonero dello staff tecnico precedente (composto da Frisciotti e Martellino, ndr), sono io a gestire le ragazze e la seconda fase è iniziata con 2 vittorie nel giro di pochi giorni, una di misura contro Sora fuori casa e un’altra strepitosa in cui abbiamo asfaltato la temibilissima Elite Basket Roma con il punteggio di 72-34. Sono soddisfatto di quanto siamo riusciti ad esprimere nell’ultima partita sia offensivamente che difensivamente, ho rivisto quella luce e quella rabbia negli occhi delle ragazze che non ho mai visto per l’intera stagione. Chiudo parlando della serie B, che ha un ruolo fondamentale per la crescita del nostro settore giovanile e che però quest’anno ha deluso completamente”.

“Abbiamo allestito una squadra che avrebbe dovuto posizionarsi almeno tra i primi quattro posti e che invece è riuscita ad arrivare solo sesta. Abbiamo giocato un turno di playoff contro Santa Marinella che al di là di gara 2 è stato completamente senza attributi e idee e siamo riusciti solo in piccolissima parte a coinvolgere le nostre ragazze under in prima squadra. Ora ci troviamo ad affrontare i playout con una squadra completamente diversa visto l’addio delle senior Iannone, Migatti e Coppola, che hanno incredibilmente preferito seguire l’esonero di Frisciotti-Martellino. Abbiamo scelto di gestirla internamente con la mia presenza, Flavio Valerio e l’aiuto importantissimo del presidente. Al di là delle senior Prgomet e Lascala, abbiamo una formazione giovanissima composta da tutte under 18 e under 16 e siamo contenti di poter affrontare questa fase delicata della stagione con chi ha davvero voglia di onorare la maglia che indossa. Per le nostre “under” è una grande occasione di mettersi in mostra e di acquisire minuti fondamentali in un campionato difficile come la serie B. Sarà fondamentale il ruolo del capitano Prgomet e di Lascala nel prendersi la squadra sulle spalle e nel stimolare le più giovani a fare sempre meglio. In questi playout abbiamo disputato finora due gare sotto la nuova guida tecnica, vittoria contro Smit e sconfitta contro Pallacanestro Roma. Nei prossimi match ravvicinati ci aspettano due avversarie molto ostiche, entrambe fuori casa contro Bull Basket e contro Aprilia” conclude Monetti.