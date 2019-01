Club Basket Frascati (serie C Gold), Ndzie: «Sogno di ripetere qui il percorso con la Vis Nova…»

Roma – La serie C Gold del Club Basket Frascati vuole il primo successo del nuovo anno. Dopo il k.o. contro la Fortitudo di mercoledì scorso, la squadra di coach Rossella Cecconi torna in campo domani per un altro match infrasettimanale: al palazzetto di Vermicino si gioca la sfida interna contro l’Alfa Omega, un match delicato contro una formazione che al momento ha quattro punti in ,meno rispetto ai frascatani.

«Vogliamo riscattare la sconfitta della scorsa settimana e faremo di tutto per riuscire a conquistare la vittoria». La sferzata di grinta e ottimismo arriva da Bertrand Ndzie, centro classe 1999 arrivato in estate dalla Vis Nova, formazione con cui riuscì a vincere i play off di serie C Gold.

«Qualche somiglianza rispetto alla scorsa stagione la vedo – dice il camerunense – L’anno scorso faticammo nella stagione regolare, ma poi giocammo un play off perfetto: sogno di ripetere quel percorso anche qui con il Club Basket Frascati, d’altronde abbiamo giocatori che possono fare la differenza nei momenti decisivi della stagione. In ogni caso sono certo che questo gruppo non mancherà la qualificazione ai play off e a quel punto se la potrà giocare con tutti».

Ndzie fa un passo indietro per commentare il k.o. contro la Fortitudo nel primo match ufficiale del 2019. «La ripresa dopo una lunga sosta presenta sempre delle incognite – rimarca il centro – Mi è rimasta la sensazione che potessimo fare nostra la partita, ma ci è mancata un po’ di forza offensiva nei momenti decisivi della sfida. Comunque siamo pronti a ripartire».

Il giocatore africano, da quattro anni in Italia, parla del suo inserimento nel gruppo del Club Basket Frascati. «L’ho detto anche al presidente Fernando Monetti, qui ho trovato un gruppo dove mi trovo davvero benissimo. Io cerco di portare la mia allegria e il mio sorriso, oltre al mio contributo in campo» conclude Ndzie.