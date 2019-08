Coni, Malagò: spero si chiuda tutto in serata

Roma – “C’e’ sempre stato dialogo e confronto. Sono mesi che ne parliamo, ma la trattativa non e’ ancora chiusa”. Pero’ c’e’ la disponibilita’ “a firmare un documento che non e’ ancora giuridicamente un contratto. Mi auguro che tutto si chiuda in serata”, senza “vincitori ne’ vinti”. A parlare il presidente del Coni, Giovanni Malago’, in occasione delle riunioni di Giunta e Consiglio sulla vicenda Sport e Salute.

“Decisivo e’ stato l’intervento del sottosegretario Giancarlo Giorgetti nella giornata di ieri, nel ricordare gli impegni del Governo con la lettera- ha detto ancora Malago’- Il documento non e’ ancora un contratto al 100%, ci sono aspetti da puntualizzare.

Riteniamo che entro il 30 settembre saranno messi i puntini sulle i”.

Malago’ ha parlato anche dell’introduzione di una clausola per definire “chi lavora per il Coni e chi per Sport e Salute”.