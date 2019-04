Difficile trasferta a Milano per la Roma Calcio Femminile

Roma – Dopo il weekend di sosta dovuto alle varie Nazionali, con le giallorosse Landa e Guidi impegnate rispettivamente in Under 19 e Under 23, è tempo di rituffarsi nel campionato, dove alle porte c’è una difficile trasferta in casa dell’Inter capolista e già matematicamente in Serie A. Le nerazzurre hanno a più riprese dichiarato di voler lasciare la categoria chiudendo il campionato a punteggio pieno, ma è altresì vero che a promozione raggiunta potrebbe subentrare un po’ di appagamento.

La Roma Calcio Femminile dovrà fare gli straordinari per arginare l’impeto dell’Inter, una squadra forte in ogni reparto e con una spiccata propensione offensiva. Sarà compito della difesa, in particolare della coppia centrale Silvi-Cortelli, fermare il tandem d’attacco nerazzurro formato da Baresi e Marinelli, autrici di 28 goal in due questa stagione. Importanti in quest’ottica i rientri dalle squalifiche di Capparelli e Sclavo. Attenzione anche alla vivacità del centrocampo dell’Inter, che ha in Pisano (ex della sfida) le geometrie e in Regazzoli la fantasia. Saranno Kovacevic e Landa a dover scardinare il bunker difensivo nerazzurro, capace di subire solo sei reti in 18 giornate, per provare a portare i tre punti a Roma.

Tre punti che sarebbero importantissimi per provare a sognare ancora il secondo posto, ultima posizione utile per la promozione, occupato al momento dall’Empoli avanti di sei lunghezze e che deve ancora venire a giocare nella Capitale. È una rincorsa difficile visto il distacco dalle toscane a quattro giornate dal termine, ma studiando il calendario è possibile notare come si debbano ancora giocare molti scontri diretti che determineranno le gerarchie in classifica: Mozzecane e Ravenna devono ancora affrontarsi tra di loro per poi andare a giocare entrambe contro l’Inter, sempre il Ravenna ha una difficile partita contro l’Empoli, senza dimenticare gli ostacoli Milan Ladies e Lazio per le toscane, ostacoli non insormontabili ma comunque da non sottovalutare.

Rincorsa difficile, ma finchè c’è la matematica è d’obbligo continuare a sperare e a lottare per qualcosa di grande. Ora testa all’Inter, che ci sono tre punti da conquistare, poi si penserà ai prossimi avversari.

Andrea Trupiano