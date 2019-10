Euro2020: dopo il successo a Roma l’Italia vola in Liechtenstein

Roma – Il trionfo per 2-0 maturato sulla Grecia sabato scorso allo stadio Olimpico di Roma è valso all’Italia il pass per i prossimi Europei in programma a giugno. Gli azzurri battezzeranno il torneo 2020 disputando la gara inaugurale proprio nella Capitale, match fissato per il 12 di giugno.

Intanto però, nonostante la qualificazione raggiunta con ben 3 gare d’anticipo, prima volta nella storia della nazionale, quest’oggi gli azzurri saranno in campo a Vaduz contro i padroni di casa del Liechtenstein.

Mancini e i suoi ragazzi vogliono allungare la striscia positiva a otto successi, avendo collezionato fin qui 7 vittorie su altrettanti impegni disputati.

Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45