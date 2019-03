Football Club Frascati, colpo della Juniores provinciale a Monte Porzio. Rodo: “La squadra cresce”

Roma – Il derby è sempre il derby. L’Under 19 provinciale del Football Club Frascati, che sta vivendo una stagione sfortunata, si è tolta una bella soddisfazione nell’ultimo turno: i ragazzi affidati da tre settimane ad Alessandro Rodo (già responsabile tecnico dell’agonistica) hanno sbancato il campo dell’Atletico Monteporzio con un pirotecnico 4-2 al termine di una gara vibrante.

“E’ stata una partita molto dura e noi l’abbiamo iniziata un po’ sotto tono, come talvolta è successo a questo gruppo. Siamo andati sotto di una rete e successivamente abbiamo subito un calcio di rigore contro che per fortuna il nostro Sterlicchio ha parato. Poco dopo abbiamo trovato il pari con Pruiti e costruito almeno tre palle gol per passare in vantaggio, ma prima dell’intervallo un secondo rigore a favore degli avversari è valso il gol del 2-1. Non era facile reagire in quella situazione, ma i ragazzi hanno giocato un secondo tempo strepitoso: la miglior frazione di gara del mio periodo con loro. Il gol del pareggio è arrivato con un calcio di punizione di Giorgi, poi una bella azione finalizzata da mio figlio Federico è valsa la rete del sorpasso e infine Pruiti ha siglato il gol del 4-2 conclusivo. Una vittoria pesante e di spessore, considerato che si giocava sul campo della quinta della classe”.

L’Under 19 provinciale del Football Club Frascati è distante dalle posizioni che contano, ma Rodo ha chiesto delle cose chiare ai suoi ragazzi. “Innanzitutto devono proseguire la loro crescita tecnica. Ogni allenatore ha le sue metodologie e la squadra sta iniziando ad assorbire quelle del sottoscritto: cercheremo di ottenere il maggior numero di vittorie possibili in questo finale di stagione, ma soprattutto stiamo cercando di capire quali ragazzi potranno far parte dell’unico gruppo Under 19 che avremo nella prossima annata agonistica. I due attuali (quello provinciale e il regionale C, ndr) hanno buone qualità, ma sono stati martoriati dagli infortuni e quindi alla lunga hanno pagato”.

Nel prossimo turno l’Under 19 provinciale del Football Club Frascati ospiterà lo Sporting San Cesareo. “Un’altra gara in cui possiamo fare punti – dice Rodo – Poi faremo visita al Castelverde che attualmente è secondo e sono convinto, come è accaduto a Monte Porzio, che la squadra abbia le potenzialità per fare bene anche su quel campo”.