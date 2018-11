Football Club Frascati, ormai ci siamo: il rientro al nuovo “Otto Settembre” è vicino…

Roma – Ormai ci siamo. Il Football Club Frascati e le sue numerose squadre agonistiche e della Scuola calcio stanno per fare rientro al campo sportivo “Otto Settembre”. I lavori di “restyling” del terreno di gioco, con manto nuovo di zecca di ultima generazione, sono praticamente terminati e il conto alla rovescia per poter usufruire dell’impianto è agli sgoccioli.

Un premio decisamente meritato per i componenti dirigenziali, per lo staff tecnico e soprattutto per i tesserati del club dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti che l’anno scorso hanno svolto attività presso un “Otto Settembre” che aveva dato chiarissimi segnali di usura.

«Abbiamo visto che i lavori sono praticamente terminati e quindi non vediamo l’ora di poter tornare ad usufruire del campo per una gestione più comoda delle nostre attività – dice il presidente Laureti – Il Football Club Frascati è cresciuto tanto rispetto alla passata stagione e avere a disposizione il nuovo “Otto Settembre” sarà certamente un valore aggiunto. Vogliamo ringraziare una volta di più il sindaco Roberto Mastrosanti, il presidente del Consiglio comunale Franco D’Uffizi e il delegato allo Sport Claudio Marziale che hanno mantenuto la parola data e stanno per consegnare alla città di Frascati un “Otto Settembre” rimesso a nuovo, come da tempo ce n’era evidente bisogno. La prima attività che organizzeremo una volta rientrati all’Otto Settembre sarà la giornata di “scouting” dedicata alla Scuola calcio e portata avanti assieme al Carpi, con cui c’è sempre il rapporto di affiliazione».

A proposito di settore di base, sono iniziate dalla scorsa settimana le attività federali riguardanti i tanti gruppi dei piccoli calciatori del Football Club Frascati che hanno sin da subito dimostrato le loro qualità. Tra l’altro, nel periodo di Natale, queste selezioni saranno sicuramente impegnate anche nei classici tornei di Natale in diversi campi del circondario. L’attività del Football Club Frascati non si ferma mai…