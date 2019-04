Football Club Frascati (Under 15 prov.), Quattrociocchi: “Pian piano questo gruppo è cresciuto”

Roma – Un gruppo che è dovuto ripartire da zero come molti altri dell’agonistica del Football Club Frascati, di fatto lanciatasi quest’anno in quasi tutte le categorie (fatta eccezione per l’Under 17). L’Under 15 provinciale è arrivata alla pausa per il Torneo delle Regioni e per le festività pasquali con un interlocutorio 2-2 sul campo dell’Atletico Torvajanica.

“Era una gara alla portata per il valore dell’avversario – rimarca mister Matteo Quattrociocchi – Ma ci siamo presentati a questo appuntamento con tante defezioni tra infortuni e ragazzi che erano stati aggregati al gruppo Under 16. Nel primo tempo, comunque, abbiamo dominato il gioco anche se non siamo riusciti a concretizzare in tutto e per tutto la nostra superiorità, andando al riposo in vantaggio di un gol grazie al sigillo di Vallarella. Nel secondo tempo i padroni di casa sono rientrati in campo con grande carica e ci hanno sorpreso in due occasioni, riuscendo a ribaltare il risultato. La squadra ha accusato il contraccolpo, poi dopo l’espulsione di un giocatore avversario abbiamo provato ad assediare la loro porta segnando il pari con Zammar, colpendo anche una traversa e sfiorando il gol del successo senza riuscire a realizzarlo. Alla fine è rimasto un po’ di rammarico per non essere riusciti a centrare i tre punti, ma ora guardiamo agli ultimi impegni dell’anno”.

L’allenatore traccia un bilancio della stagione dell’Under 15 provinciale fino a questo punto. “Ci sono state tante difficoltà perché questo gruppo partiva da zero e tra l’altro ha dovuto fare i conti anche con il problema dei campi di gioco per gran parte dell’annata. Pian piano questi ragazzi sono cresciuti, in ogni caso”. L’allenatore parla positivamente anche del suo primo anno all’interno dello staff tecnico del Football Club Frascati. “La società mi è sempre stata vicina e per me è stata una buona esperienza” conclude Quattrociocchi.