Frascati Scherma, Alessio Sarri secondo nella prova di Coppa del Mondo paralimpica

Roma – In estate ha scelto di entrare a far parte della famiglia del Frascati Scherma e a distanza di qualche mese Alessio Sarri (nella foto Trifiletti/Bizzi) ha conquistato il suo primo importante alloro con i colori del club tuscolano. Il campione del mondo paralimpico in carica si è piazzato al secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di sciabola (categoria B) andata in scena nello scorso fine settimana a Pisa.

Al forte atleta è mancato solo il guizzo finale nell’atto conclusivo contro il polacco Pluta che si è imposto per 15-12 e gli ha lasciato un argento comunque molto pesante. In precedenza Sarri, dopo aver sconfitto il cinese Fan Li Zhu per 15-12, aveva eliminato col punteggio di 15-7 il russo Albert Kamalov e poi per 15-11, in semifinale, l’ungherese Istvan Tarjanyi per 15-11. Nella medesima gara da segnalare anche l’undicesimo posto dell’altro atleta del Frascati Scherma Gianmarco Paolucci, capace poi di togliersi una bella soddisfazione nella gara a squadre di fioretto dove assieme ai suoi compagni di nazionale ha ottenuto un importante terzo posto.

A proposito di gare internazionali, non sono arrivati grandi risultati nella prova individuale di Coppa del Mondo di sciabola tenutasi a Sint Niklaas (Belgio), ma l’Italia è salita comunque sul podio nella gara a squadre. Da segnalare, per l’occasione, il debutto nel team azzurro di Arianna Errigo che assieme alle compagne di società Irene Vecchi e Rossella Gregorio ha potuto subito festeggiare un bel terzo posto.

Rientrando in Italia, si sono tenuti a Roma i campionati regionali Gpg (categorie Under 14) e sono stati davvero tanti i risultati ottenuti dai piccoli atleti tuscolani. Nel fioretto nella categoria Allievi-Ragazzi ci sono stati i terzi posti di Nicolò Paoletti e di Adriano Genovese e il settimo di Alessio Piermattei, il primo posto di Nicole Capodicasa, il secondo di Alice De Belardini e l’ottavo di Rebecca D’Angelo. Tra i Giovanissimi primo posto per Antoniou Zefyros e ottavo per Leone Mendizabal, terzo per Flavia Landi.

Tra i Maschietti primo Manfredi Di Russo, secondo Emanuele Iaquinta, terzi Lorenzo Giusti e Joan Sinopoli, quinto Mattia Mondino e settimo Alessandro Sglavo, mentre tra le Bambine sesta Rachele Angelino e ottava Chiara Callini. Nella sciabola titolo regionale nella categoria Allievi-Ragazzi per Edoardo Reale, ottavo posto per Alessandro Castilletti, mentre al femminile da segnalare il terzo posto di Valeria Fondi e il quinto di Sofia Giammarioli. Nei Maschietti primo Samuel Marcelli e secondo Leonardo Reale, mentre tra i Giovanissimi primo Valerio Reale, quinto Matteo Miucci e sesto Matteo Ottaviani. Infine buone notizie anche dalla spada con il quinto posto di Giorgia Amati e l’ottavo di Maria Paola Latini nella categoria Bambine.