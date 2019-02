Frascati Scherma, Ottaviani vince i Giochi del Mediterraneo. Puglia e Rossini terze in Cdm U20

Roma – Un week-end da urlo, un risultato dietro l’altro. Il Frascati Scherma è stato protagonista assoluto nello scorso fine settimana schermistico. Il giro inizia da Cagliari, dove si sono disputati i Giochi del Mediterraneo: Lorenzo Ottaviani è stato davvero superbo, centrando il primo posto individuale nella sciabola maschile Under 17 e il primo nella prova a squadre miste. Molto bello il secondo posto di Guia Di Russo nel fioretto Under 15 e il terzo di Amelia Giovannelli nella sciabola della medesima categoria. Doppio terzo posto anche per Francesca Burli sia nella sciabola Under 17 che nell’Under 20. Grandi notizie internazionali anche da Bochum dove si è disputata la prova di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto: conferme positive per Serena Rossini e primo podio in carriera in questa categoria per Serena Puglia, entrambe terze classificate. A chiudere la sfilza di ottimi risultati internazionali c’è stato il notevole quarto posto di Ludovica Mancini nella maratona di fioretto tenutasi a Parigi, un evento a cui partecipano oltre mille atleti tra uomini e donne

Se all’estero gli atleti del Frascati Scherma si sono esaltati, non è andata meno bene nei confini nazionali: nel “Trofeo del sabato” di spada, Riccardo De Maria ha sbaragliato la concorrenza ed è salito sul gradino più alto del podio. Tantissimi anche i risultati ottenuti nella seconda prova interregionale Under 14 tenutasi a Roma: nella spada conferma per Giorgia Amati (seconda tra le Bambine) e settimo posto per Alice Porro (Allieve). Nel fioretto, da registrare i successi di Manfredi Di Russo (Maschietti) e Nicole Capodicasa (Allieve), secondo posto per Emanuele Iaquinta (Maschietti) e terzi per Mattia Montino (Maschietti), Flavia Landi (Giovanissime) e Andres Pak (Allievi), molto bene anche Joan Sinopoli e Lorenzo Giusti (settimo e ottavo nella monopolizzata categoria dei Maschietti) e gli ottavi classificati Beatrice Giorgio (Allieve) e Nicolò Paoletti (Allievi). Infine nella sciabola primo posto per Elena Sofia Furfaro (Allieve) ed Leonardo Reale (Maschietti), secondo posto per Edoardo Reale (Allievi), terzo per Samuel Marcelli (Maschietti), quinto per Valerio Reale (Giovanissimi) e ottavi per Tiziano Tomassetti (Allievi) e Guya Micheli (Giovanissime).