Frongia: Italia-Grecia, il 12 ottobre tutti allo stadio

Roma – “La Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini supera altre due gare – Armenia-Italia 1-3 e Finlandia-Italia 1-2 – in vista degli Uefa Euro 2020 e mette una seria ipoteca sulla qualificazione. Ora diventa sempre piu’ fondamentale quindi, come sottolineato anche dal mister, riempire lo stadio Olimpico per la partita Italia-Grecia del 12 ottobre e tifare tutti insieme gli azzurri”. Lo scrive su Facebook l’assessore allo Sport e Grandi eventi di Roma Capitale, Daniele Frongia. “‘Spero che lo stadio sia pieno, perche’ questa non e’ la mia Nazionale ma la Nazionale di tutti gli italiani e sarebbe bello vederli in tanti a Roma come ai tempi di Italia ’90, quando eravamo giovani’, ha dichiarato alla stampa il ct. Mica vorremo deluderlo? Vi aspettiamo in tantissimi sugli spalti, dal 12 settembre biglietti in vendita sul sito Vivaticket Italia”, conclude Frongia.