Frongia: singergia tra industria digital-social e città di Roma

Roma – “La citta’ e’ orgogliosa di ospitare questa manifestazione, fondamentale per l’attivazione di sinergie tra mondo del calcio e industria digital e social, che possono fare tanto per l’economia di Roma”. Lo ha detto l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, in occasione del Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma.

“In questi due giorni vedremo come tutto cio’ possa essere tradotto in valore per la nostra comunita’. Roma si e’ dimostrata capace di realizzare grandissimi eventi internazionali nel corso degli ultimi anni e lo fara’ anche nei prossimi- ha aggiunto Frongia- Questo summit arriva alla vigilia di un anno straordinario per la nostra citta’: quello degli Europei di calcio, con Roma che ospitera’ la partita inaugurale. L’evento calcistico piu’ importante ospitato dalla nostra Nazione dopo Italia ’90, a riprova che Roma e’ la capitale anche dello sport”.