Malagò: suggerisco a Sport e Salute di trovare altra sede

Roma – “Al Coni e’ stato riconosciuto il comodato d’uso fino al 2032 di Palazzo H e delle zone attigue, compreso lo Stadio dei Marmi. Io non posso mandare via nessuno, ma visto il clima generato suggerisco al presidente di Sport e Salute (Rocco Sabelli, ndr) di andare da un’altra parte. Chiederemo anche di cambiare il logo, non capisco perche’ devono usarne uno come il nostro”. Cosi’ il presidente del Coni, Giovanni Malago’, al termine della Giunta di oggi a Roma, in cui ha sancito la rottura con la Spa che ha preso il posto di Coni Servizi, ospitata anch’essa nel locali del Foro Italico.