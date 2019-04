Gsd Casilina (calcio, I cat.), mister Piccirilli sprona il gruppo: “E’ ancora tutto aperto”

Roma – E’ un momento di stagione delicatissimo per la Prima categoria del Casilina. La squadra di mister Marco Piccirilli ha perso la sua quinta partita consecutiva, cedendo in casa per 2-0 contro la Dinamo Labico nel match di domenica scorsa. Una partita su cui i capitolini contano tanto per “rimettersi in carreggiata” e che invece ha regalato una nuova delusione al Casilina.

“Purtroppo commettiamo spesso gli stessi errori e contro la Dinamo Labico siamo andati in svantaggio nuovamente nella prima parte di gara – commenta Piccirilli – Questo tipo di inizio mette la strada in salita e crea ulteriore pressione al gruppo che fa fatica a gestirla. Successivamente abbiamo anche creato qualche opportunità, ma le cose si sono complicate a metà ripresa a causa del rosso diretto per Cruz che si è reso protagonista di una plateale protesta nei confronti dell’arbitro. Nel finale gli ospiti hanno raddoppiato i conti e per noi è stata sicuramente una sconfitta pesante”.

Il Casilina rimane all’ultimo posto del girone F, ma la nota “positiva” dell’ultimo turno ha riguardato le sconfitte delle dirette avversarie Real Montelanico e Tor Pignattara che rimangono rispettivamente a +4 e a +2 rispetto ai capitolini. “E’ ancora tutto aperto, ma bisogna cominciare a rimuovere la classifica altrimenti è dura – dice con pragmatismo Piccirilli – E poi c’è da fare i conti anche con l’eventuale distacco dalla possibile avversaria play out che non dovrà essere superiore agli otto punti”.

Nel prossimo turno il Casilina avrà un altro scontro diretto importantissimo. “Saremo ospiti del Crystal Pioda che è in piena zona play out e sarà un’altra partita decisiva – spiega Piccirilli – All’andata pareggiammo 1-1 e il prossimo avversario mi lasciò una buona impressione: si tratta di una squadra giovane che gioca un buon calcio. A noi mancherà qualche elemento stante le espulsioni di Cruz e Caranci (quest’ultimo dalla panchina, ndr), poi bisognerà verificare altre situazioni. Ma dobbiamo cercare di fare assolutamente risultato”.