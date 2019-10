Il Football Club Frascati a scuola dalla Roma e da Bruno Conti

Roma – Di affiliazioni da parte di società dilettanti con società professionistiche ce ne sono tantissime e molte sono di facciata. Non è questo il caso del Football Club Frascati che da quest’estate si è legato all’As Roma e sta lavorando in maniera intensa con il club giallorosso per garantire il miglior servizio possibile ai suoi piccoli calciatori.

Nell’ambito del rapporto di affiliazione con la Roma, infatti, due tecnici della Scuola calcio del sodalizio tuscolano sono stati a Trigoria lunedì scorso. Si tratta di Cristiano Tonicello e Marco Martini a cui il Football Club Frascati ha affidato in questa stagione il gruppo dei Pulcini 2010. “Un’esperienza significativa per noi – racconta Martini – Siamo arrivati nello storico centro sportivo della Roma, accompagnati dal direttore generale Gianfranco Di Carlo.

“Assieme ad altri tecnici della Academy giallorossa, siamo stati accolti dal responsabile Bruno Conti che ci ha parlato di ciò che avremmo visto durante la seduta di allenamento nel corso della quale abbiamo potuto rivolgere domande ai tecnici della Scuola calcio della Roma. Tra l’altro abbiamo potuto ammirare un allenamento di spessore tecnico davvero notevole da parte di ragazzini che sono già dei calciatori in miniatura”.

D’altronde, nell’ambito dell’accordo di affiliazione, l’As Roma ha consegnato al Football Club Frascati un programma di lavoro da seguire per l’allenamento dei piccoli calciatori della società frascatana e oltre a questo è previsto questo continuo “scambio formativo” nel corso della stagione.

“Un tecnico della Roma è già stato all’Otto Settembre per osservare i nostri allenamenti e nei prossimi mesi ci saranno anche altre occasioni per noi o per altri allenatori del Football Club Frascati di tornare a vedere da vicino gli allenamenti del settore di base giallorosso”.

Martini, al primo anno nel club dei presidenti Lopapa e Laureti, è soddisfatto di questi suoi primi mesi nel sodalizio tuscolano: “Ho trovato una società molto organizzata e sempre vicina ai tecnici e ai tesserati piccoli e grandi attraverso la costante presenza al campo dei presidenti, del direttore generale e del responsabile della Scuola calcio. Allenare i bambini regala grandi soddisfazioni perché a questa età sono “spugne” e se si fa un buon lavoro i risultati si notano chiaramente”.