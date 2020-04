Intervista a Fabio Barone di “Passione Rossa”

In questo momento molto particolare della nostra società, tutto le attività sociali, economiche, la cultura e lo sport sono ferme ai box (per usare un termine automobilistico).

E proprio di automobilismo e di Ferrari vorremmo parlare oggi, e lo facciamo con chi di Ferrari se ne intende davvero, ovvero Fabio Barone, detentore di tre record del mondo di velocità in tre continenti diversi, nonché Presidente del più importante sodalizio di clienti Ferrari attualmente esistente “Passione Rossa”.

D: Fabio una stagione come dicevamo ferma ai box con i vostri eventi italiani ed europei sospesi o addirittura cancellati.

R: Si, un anno di lavoro per la programmazione e l’organizzazione di eventi, tra cui la Grecia, la Spagna e la Serbia, che sono stati rinviati al 2021, non credo infatti che sarà possibile per questa stagione tornare nelle piazze e circondarsi da migliaia di tifosi del cavallino rampante. E’ un anno molto triste, sopratutto per le decine di migliaia di persone che hanno perso la vita, la nostra vicinanza ai loro cari che sicuramente staranno soffrendo.

D: Tutto lo sport è fermo, anche tu ti stavi preparando ad affrontare un’altra sfida importante, quella di correre sul ponte strallato più alto del mondo a Belgrado, rinviato?

R: Si rinviato a data da destinarsi, ma ci rifaremo, sono un inguaribile ottimista e il prossimo anno recupereremo i km persi in questo 2020.

D: Cosa significa, gestire e presiedere il club che è addirittura riuscito nell’impresa di giungere al Circolo Polare Artico?

R: Una grande soddisfazione, che implica molto spesso tanta responsabilità e migliaia di ore di lavoro ogni anno, ma la passione è la migliore medicina alla stanchezza, sia fisica che psicologica, siamo una grande famiglia e mi sento onorato di rappresentarli.

D: Continui a lavorare a progetti per il 2021 oppure hai in serbo qualcosa per questo anno?

R: In realtà da casa stò lavorando dedicando molte ore al giorno ad un progetto per Dicembre ( sempre se i tempi lo consentiranno ) che ritengo sia forse il mio più grande evento in oltre 20 anni di carriera…ma è ancora presto per parlarne, bisogna pensare prima a ripartire…

D: I soci italiani di Passione Rossa, cosa hanno in più rispetto agli altri ferraristi ?

R: Ma non credo che si possa dire che hanno qualcosa in più…io direi solo che la differenza è che sono… Passione Rossa! Credo che sia sufficiente.

Grazie Fabio per il tempo che ci hai dedicato e speriamo di vedere Passione Rossa, nuovamente in pista! A presto!